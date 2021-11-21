Son dakika! Yoğun bakımda olan Kadir İnanır hakkında hastaneden flaş açıklama

Kadir İnanır ile ilgili son dakika gelişmeleri gündeme geldi. Aniden rahatsızlanan usta oyuncu Kadir İnanır, hastaneye kaldırıldı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İnanır, burada yoğun bakıma alındı. Yapılan kontrolde, ünlü sanatçının beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı belirlenirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ünlü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan açıklama yaptı.

HASTANEDEN YENİ AÇIKLAMA

Gelen son dakika haberine göre Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan açıklamada "Kadir İnanır'ın sağlık durumu iyi, felç riski yok. Takip ediliyor. Beyin Damar tıkanıklığı şüphesiyle gözetim altında tutuluyor" denildi.

"FELÇTEN SÖZ EDEMEYİZ"

Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, "Hastanın seyahat etmesi birkaç gün sıkıntılı olabileceğinden şu an başka hastaneye sevk edilmesi tıbben mümkün değildir. Şu anda felçten söz edemeyiz, hastamızda böyle bir durum yoktur. Ancak gelişebileceği endişeyle takip ve tedavi ediyoruz. Kadir İnanır, beyin damar tıkanıklığı sebebiyle hastaneye kaldırılmıştır. Kendisi 3 yıl öncede benzer bir durum yaşamış. Yine bir beyin damar tıkanıklığı şüphesi ile hastanede takip ediyoruz. Bu tabloda birkaç gün geçmeden net bir şey söylemek doğru değil. O yüzden şu an kendisini takip etmek amacıyla yakından takip ediyoruz" dedi.

KADİR İNANIR'IN SON DURUMU NASIL?

Kadir İnanır'ın sağlığı hakkında Baran Seyhan da bir açıklama yayınladı. Seyhan açıklamasında "Kadir İnanır'ın herhangi bir hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Durumu stabil olmakla birlikte yalnızca tedbir amaçlı olarak doktorlar tarafından müşahede altında tutulmaktadır. Yanıltıcı bilgilendirmelere itibar edilmemesi kendisi ve ailesinin ricasıdır" dedi.

