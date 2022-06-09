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Son dakika: Yoldan geçen bile onu tanıyor! Fenerbahçe bu transferi yaparsa dünya gündemine otururuz...

09.06.2022 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Süper Lig'de kartları yeniden dağıttıracak bir transfer hamlesi gelmek üzere. Zaman zaman yaptığı transferlerle dünyaya kendini ispatlayan Fenerbahçe'den bomba bir hamle geliyor. Bir dönem Real Madrid forması giyen Roberto Carlos'u renklerine bağlayarak tüm dünya basınını Türkiye'ye kitleyen Fenerbahçe'den yine benzer bir imza yolda... Futbolu takip eden, etmeyen tüm herkesin tanıdığı Marcelo'nun Fenerbahçe'ye geleceği iddia edildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Yoldan geçen bile onu tanıyor! Fenerbahçe bu transferi yaparsa dünya gündemine otururuz...
Marcelo

Marcelo

BRE Brezilya
Yaş: 34 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Son dakika haberleri... Fenerbahçe yine kendinden söz ettirecek! Önümüzdeki sezon ligde şampiyon olmak isteyen sarı-lacivertliler, ligden önce transfer sezonununda da şampiyon olacak gibi. Real Madrid formasına veda eden dünyaca ünlü isim Marcelo ile görüşen sarı-lacivertliler bu transferi noktalayabilir.

SON DAKİKA: GELİRSE YER YERİNDEN OYNAR! MARCELO BOMBASI...

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Başkan Ali Koç'un önümüzdeki seneyi kesin olarak şampiyon tamamlama isteği nedeniyle büyük oynayan Fenerbahçe'de kollar sıvandı... Jorge Jesus'u takımın başına getirerek şimdiden rakiplerine gözdağı veren sarı-lacivertliler durmak bilmiyor. 2007’den beri Real Madrid forması giyen Marcelo, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Brezilya basınında geçtiğimiz hafta çıkan haberlerde, Marcelo'nun kariyerine Avrupa’da devam etmek istediği ve Fenerbahçe’nin transferde bir adım önde olduğu belirtilmişti. Benzer bir iddia Fransa’dan geldi. Buna göre 34 yaşındaki sol bek için Lyon ve Marsilya devrede. Haberde, Lyon’un 3.5 milyon Euro’luk maaş teklifinin Marcelo tarafından geri çevrildiği belirtildi.

FENERBAHÇE DAHA AVANTAJLI KONUMDA

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Marsilya’nın ise Fenerbahçe gibi senelik 4 milyon Euro önerdiği kaydedildi. Mavi-Beyazlılar’ın bu transferde çok istekli oldukları kaydedildi. Ancak Marcelo konusunda hem Jorge Jesus faktörü, hem de bir dönem Fenerbahçe forması giyen vatandaşlı Roberto Carlos, Alex De Souza, Edu Dracena gibi isimlerin yoğun tavsiyeleri nedeniyle Sarı-Lacivertliler’in şu anda daha avantajlı olduğu kaydedildi. Yoğun geçen, Şampiyonlar Ligi ve La Liga şampiyonluğu ile geçen sezonun ardından tatile çıkan tecrübeli yıldızın yakın zamanda geleceğiyle ilgili son kararını vereceği öğrenildi.


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