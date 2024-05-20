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  4. SON DAKİKA: Yunan ekibi Panathinaikos'ta skandal karar! Samet Akaydın'ı Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bıraktılar... Yıldız isim Türkiye'ye dönüyor

SON DAKİKA: Yunan ekibi Panathinaikos'ta skandal karar! Samet Akaydın'ı Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bıraktılar... Yıldız isim Türkiye'ye dönüyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
20.05.2024 14:50
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Fenerbahçe'den Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos'a kiralık olarak gönderilen Samet Akaydın, 19 Mayıs'ta yaptığı Mustafa Kemal Atatürk paylaşımı sonrası kadro dışı bırakıldı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Yunan ekibi Panathinaikos'ta skandal karar! Samet Akaydın'ı Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bıraktılar... Yıldız isim Türkiye'ye dönüyor
Samet Akaydin

Samet Akaydin

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
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Fenerbahçe'den ayrılarak Yunan ekiplerinden Panathinaikos'a kiralanan Samet Akaydın, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk paylaşımı sonrası kadro dışı bırakıldı.

PAYLAŞIMINI KALDIRMASI İSTENDİ

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Panathinaikos Kulübü, Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafıyla 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımı yapan Samet Akaydın'dan paylaşımını kaldırmasını istedi. 30 yaşındaki milli futbolcu paylaşımı kaldırmayan Samet Akaydın, Panathinaikos tarafından kadro dışı bırakıldı.

TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR

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Bu gelişmenin ardından durumunu Fenerbahçe Kulübü'ne bildiren Samet Akaydın, Türkiye'ye dönme kararı aldı.

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