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Son dakika: Yunus Akgün, Galatasaray'a geri dönecek mi? Resmen açıkladı...

20.03.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray için son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sezon başında sarı - kırmızılılardan Adana Demirspor'a kiralanan ve başarılı performansıyla adından söz ettiren Yunus Akgün, önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a geri dönüp dönmeyeceğiyle ilgili soruyu yanıtlarken Fenerbahçeli Arda Güler ve A Milli Takım'a seçilmesi için de konuştu.

Son dakika: Yunus Akgün, Galatasaray'a geri dönecek mi? Resmen açıkladı...
Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Son dakika Galatasaray haberleri: Sezon başında Galatasaray'dan Adana Demirspor'a kiralanan ve performansıyla taraflı tarafsız herkesi büyüleyerek A Milli Takım'ın Portekiz maçı kadrosuna seçilen Yunus Akgün, sarı - kırmızılı takıma geri dönüp dönmeyeceği hakkında gelen soruyu yanıtladı. TV100'e konuşan Akgün, Fenerbahçeli Arda Güler için de övgü dolu ifadeler kullandı.

İşte Yunus Akgün'ün sözleri;

"ÇOCUKLUKTAN BERİ HAYALİM"

"A Milli Takım, çocukluktan beri hayalim. Çok heyecanlı ve gururluyum. Hevesliyim, bir an önce gidip oynamak istiyorum. Bizim için de önemli bir maç"

"KEREM'LE OYNAMAK İSTERİM"

"Kerem, benim çok yakın arkadaşım. Galatasaraylılar bana mesaj atıyor, 'sağda sen, solda Kerem' diye ben çok isterim. Beraber Galatasaray'a katkı vermek ve şampiyonluk yaşamak çok güzel olur. Seneye döneceğim, Kerem'le oynamak isterim. Keyif verebileceğimizi düşünüyorum. İkimizin de özellikleri benziyor."

"YARIM KALAN İŞİ TAMAMLAMAK İSTİYORUM"

"Galatasaray'da büyüdüm, yetiştim, inşallah geri döndüğümde yarım kalan işi kupalarla, şampiyonluklarla tamamlarım"

"ARDA GÜLER BÜYÜK YETENEK"

"Arda Güler'i, altyapıdan biliyordum, kalitesini belli ediyor. İnşallah Fenerbahçe Arda Güler'i elinde tutar ve şans vermeye devam eder. Ülkemiz çok büyük bir yetenek kazanabilir"

"IŞITAN GÜN İLE KONUŞTUM AMA..."

"Galatasaray'dan Işıtan Gün, beni aradı, konuştuk. 'Beklentilerimiz yüksek, bir an önce bekliyoruz' dedi, ama hocayla bir konuşmam olmadı."

"İKİ TAKIMI DA ÇOK SEVİYORUM"

"Büyük konuşmayayım ama Türkiye'de Adana Demirspor ve Galatasaray dışında forma giymem. İki takımı da çok seviyorum. Bir tarafta doğup büyüdüğüm, diğer tarafta kendimi gösterdiğim kulüp. Adana Demirspor'un bende yeri ayrı kalacak"

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Adana Demirspor
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