Son dakika: Yunus Akgün, Galatasaray'a yine gol attı! Taraftarlar alkışladı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Adana Demirspor, Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Müthiş bir tempo ile başlayan karşılaşmada konuk ekibin golü sonrasında yaşananlar dikkat çekti...

YUNUS AKGÜN YİNE ATTI

Mücadelenin 11. dakikasında gelişen Adana Demirspor atağında Vargas'ın pası sonrası ceza sahası içerisine giren Yunus Akgün, yaptığı tek vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

TARAFTARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Attığı golden sonra sevinmeyen Akgün, sarı - kırmızılı taraftarlardan özür diledi.

ALKIŞLA KARŞILANDI

Nef Stadyumu'nda bulunan taraftarlar ise 10 gün sonra Galatasaray'a geri dönecek olan Yunus Akgün'ü alkışladı.

DAHA ÖNCE DE ATMIŞTI

Yunus Akgün, ligin ilk devresinde oynanan Galatasaray karşılaşmasında da rakip fileleri iki kez sarsmış ve attığı gollere sevinmemişti.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

