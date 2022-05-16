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Son dakika: Yunus Akgün, Galatasaray'a yine gol attı! Taraftarlar alkışladı...

16.05.2022 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor'u ağırladı. Çok hızlı başlayan karşılaşmada her iki takım da ilk 15 dakikada birçok pozisyona girerken, konuk ekip Adana Demirspor, 11. dakikada Yunus Akgün ile 1-0 öne geçti. Sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak Mavi Şimşekler'e giden Yunus Akgün, attığı gol sonrasında sarı - kırmızılı taraftarlar tarafından alkış aldı.

Son dakika: Yunus Akgün, Galatasaray'a yine gol attı! Taraftarlar alkışladı...
Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Adana Demirspor, Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Müthiş bir tempo ile başlayan karşılaşmada konuk ekibin golü sonrasında yaşananlar dikkat çekti...

YUNUS AKGÜN YİNE ATTI

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Mücadelenin 11. dakikasında gelişen Adana Demirspor atağında Vargas'ın pası sonrası ceza sahası içerisine giren Yunus Akgün, yaptığı tek vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

TARAFTARDAN ÖZÜR DİLEDİ

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Attığı golden sonra sevinmeyen Akgün, sarı - kırmızılı taraftarlardan özür diledi.

ALKIŞLA KARŞILANDI

Nef Stadyumu'nda bulunan taraftarlar ise 10 gün sonra Galatasaray'a geri dönecek olan Yunus Akgün'ü alkışladı.

DAHA ÖNCE DE ATMIŞTI

Yunus Akgün, ligin ilk devresinde oynanan Galatasaray karşılaşmasında da rakip fileleri iki kez sarsmış ve attığı gollere sevinmemişti.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

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