Son dakika: Yunus Akgün şov! Galatasaray üçüncü hazırlık maçında Sigma Olomouc'u mağlup etti!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 2022/23 sezonuna Avusturya'da hazırlanan Galatasaray, üçüncü hazırlık maçında Sigma Olomouc ile karşılaştı. Sarı - kırmızılı takımın yeni transferi Sergio Oliveira'nın forma giydiği maçta Yunus Akgün adeta şov yaptı ve kazanan taraf Galatasaray oldu.

Profertil Arena Hartberg'de oynanan ve 20.00'de başlayan müsabaka, Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Yunus Akgün ve 65. dakikada Bafetimbi Gomis kaydetti.

Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis'in golünde de asisti yapan isim oldu.

ÜÇÜNCÜ MAÇTA İLK GALİBİYET

Kamptaki ilk maçında Avusturya'nın Sturm Graz ekibine 2-1, ikinci maçında Macaristan'ın MOL Fehervar takımına 1-0 yenilen Galatasaray, üçüncü hazırlık maçında ilk galibiyetini almış oldu.

SERGIO OLIVEIRA SAHNE ALDI

Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliveira, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 69 dakika sahada kaldı. 30 yaşındaki futbolcunun performansı, Galatasaray taraftarları tarafından beğeni topladı.



