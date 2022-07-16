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Son dakika: Yunus Akgün şov! Galatasaray üçüncü hazırlık maçında Sigma Olomouc'u mağlup etti!

16.07.2022 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'daki kampında sürdüren Galatasaray, buradaki üçüncü hazırlık maçında Çekya'nın Sigma Olomouc takımıyla karşı karşıya geldi. Karşılaşmada sarı - kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren gollerden birini atan ve diğerinde asisti yapan Yunus Akgün'ün performansı dikkat çekti.

Son dakika: Yunus Akgün şov! Galatasaray üçüncü hazırlık maçında Sigma Olomouc'u mağlup etti!
Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
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Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 2022/23 sezonuna Avusturya'da hazırlanan Galatasaray, üçüncü hazırlık maçında Sigma Olomouc ile karşılaştı. Sarı - kırmızılı takımın yeni transferi Sergio Oliveira'nın forma giydiği maçta Yunus Akgün adeta şov yaptı ve kazanan taraf Galatasaray oldu.

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Profertil Arena Hartberg'de oynanan ve 20.00'de başlayan müsabaka, Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Yunus Akgün ve 65. dakikada Bafetimbi Gomis kaydetti.

Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis'in golünde de asisti yapan isim oldu.

ÜÇÜNCÜ MAÇTA İLK GALİBİYET

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Kamptaki ilk maçında Avusturya'nın Sturm Graz ekibine 2-1, ikinci maçında Macaristan'ın MOL Fehervar takımına 1-0 yenilen Galatasaray, üçüncü hazırlık maçında ilk galibiyetini almış oldu.

SERGIO OLIVEIRA SAHNE ALDI

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Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliveira, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 69 dakika sahada kaldı. 30 yaşındaki futbolcunun performansı, Galatasaray taraftarları tarafından beğeni topladı.


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