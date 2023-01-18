SON DAKİKA! Yusuf Yazıcı Trabzonspor'u ipten aldı! Ümraniyespor karşısında geriye düşen Fırtına, rakibini 4-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 Turu karşılaşmaları ile devam ediyor. Son 16 mücadelesinde Ümraniyespor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlanan mücadelenin uzatma dakikalarında gülen ekip rakibini 4-1'lik skorla konuk ekip Trabzonspor olurken, Ümraniyespor Türkiye Kupası'na son 16 turunda veda etmiş oldu.

Ümraniyespor'un golü karşılaşmanın 12. dakikasında Umut Nayir'den gelirken, Trabzonspor'un golleri, 90+3'te Umut Nayir, 104 ve 111. dakikada Yusuf Yazıcı ile 114. dakikada Maxi Gomez'den geldi.

GOL 12'DE GELDİ!

Karşılaşmanın tek golü 12. dakikada Ümraniyespor'un golcü oyuncusu Umut Nayir'den geldi. Nayir'in bu golü aynı zamanda ev sahibi ekibe turu da getirmiş oldu.

NET GOL KAÇTI!

Mustafa Eser’in kısa düşen geri pasında topu kapan Trezeguet’nin ceza sahası önünde vuruşunda kaleci Orkun Özdemir meşin yuvarlağı kurtardı.

ORKUN BİR KEZ DAHA İZİN VERMEDİ

Mücadelede dakikalar 31'i gösterirken, defansın hatasında araya giren Enis Bardhi’nin pasında penaltı noktası üzerinde topu alan Umut Bozuk’un vuruşunda kaleci Orkun Özdemir meşin yuvarlağı kornere çeldi.

AVCI'DAN 3 DEĞİŞİKLİK!

İlk yarıda soyunma odasına 1-0 mağlup giden Trabzonspor'da Abdullah Avcı ikinci yarıya 3 değişiklikle başladı. İkinci yarıda Naci Ünüvar'ın yerine Yusuf Yazıcı, Umut Bozok yerine Maxi Gomez, Trezeguet'in yerine ise Bakasetas oyuna dahil oldu.

GOL 90+3'TE GELDİ!

Oyunun son bölümünde baskısını artıran Trabzonspor, 90+3. dakikada Vitor Hugo ile beraberlik golünü kaydetti.

PENALTI KAÇTI!

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlanırken, uzatma dakikalarında bordo-mavililer penaltı kazandı. Topun başına geçen Bakasetas bu fırsattan yararlanamadı.

YUSUF YAZICI İPTEN ALDI!

Penaltı sonrası baskısını sürdüren Karadeniz ekibinde Yusuf Yazıcı 104. dakikada takımını öne geçiren turu getiren golü kaydetmeyi başardı.

YUSUF YAZICI AFFETMEDİ!

Karşılaşmada ikinci kez penaltı kazanan Trabzonspor'da topun başına bu kez Yusuf Yazıcı geçti. Tecrübeli oyuncu 111. dakikada kendisinin 2 takımının 3. golünü attı.

GOMEZ PERDEYİ KAPATTI!

Mücadelede dakikalar 114'ü gösterirken bu kez Maxi Gomez sahneye çıktı. Gomez takımının 4. golünü atarken, skoru da belirlemiş oldu.

