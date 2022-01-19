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  4. Son dakika: Yusuf Yazıcı transferi bitti! İşte milli futbolcumuzun yeni takımı

Son dakika: Yusuf Yazıcı transferi bitti! İşte milli futbolcumuzun yeni takımı

19.01.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Lille'le geçen sezon tarihi bir başarıya imza atarak Ligue 1'de şampiyonluk yaşayan Yusuf Yazıcı, sezon sonuna kadar CSKA Moskova'ya kiralandı. Rus ekibi, Yusuf'a 350 bin euro öderken sezon sonu 12 milyon euroya milli futbolcumuzu kadrosuna katabilecek.

Son dakika: Yusuf Yazıcı transferi bitti! İşte milli futbolcumuzun yeni takımı

Yusuf Yazıcı'nın uzun süredir beklenen transferi sonunda gerçekleşti. CSKA Moskova, milli futbolcumuzu kiralık olarak renklerine bağladı. 2020/2021 sezonunda Fransa Ligue 1 şampiyonu olan Lille'in önemli parçalarından olan Yusuf Yazıcı, Fransız ekibinde yaşanan hoca değişimiyle yedek kulübesine mahkum olmuştu.

YUSUF YAZICI, CSKA MOSKOVA'DA

Lille'den ayrılacağı kesinleştiğinden beri adı sık sık Trabzonspor ve Galatasaray'la anılan Yusuf Yazıcı'nın adresi sonunda kesinleşti. Milli futbolcumuz, sezon sonuna kadar Rusya Ligi'nde 6. sırada bulunan CSKA Moskova'nın formasını giyecek.

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SATIN ALMA OPSİYONU 12 MİLYON EURO

Yunus Emre Sel'in haberine göre, Yusuf Yazıcı resmen CSKA Moskova'da. Milli futbolcumuz yarın Rus ekibinin İspanya'daki kampına katılacak. Sezon sonuna kadar 350 euro kiralama bedeliyle CSKA forması giyecek Yusuf Yazıcı'nın sezon sonu satın alma opsiyonu ise 12 milyon Euro.

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