SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura heyecanı sona erdi. Kupanın favorileri Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. Son 16 turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

İŞTE EŞLEŞMELER

Beşiktaş-Göztepe

Fenerbahçe - Kayserispor

Denizlispor-Trabzonspor

Alanyaspor-Adana Demirspor

Karagümrük-Konyaspor

Kasımpaşa - Gaziantep FK

Hatayspor-Antalyaspor

Bandırmaspor - Sivasspor

VAR DEVREYE GİRECEK

Türkiye Kupası'nda son 16 turundan itibaren VAR sisteminin uygulanacağı açıklandı.

EN ÇOK ŞAMPİYON OLAN TAKIM GALATASARAY

Galatasaray, 58 yıldır düzenlenen turnuvada 18 kez şampiyonluk yaşadı ve bu kupayı en fazla müzesine götüren takım oldu.

Galatasaray 18

Beşiktaş 10

Trabzonspor 9

Fenerbahçe 6

Altay 2

Ankaragücü 2

Gençlerbirliği 2

Göztepe 2

Kocaeli 2

Kayserispor 1

Bursaspor 1

Eskişehirspor 1

Sakaryaspor 1

Konyaspor 1

Akhisarspor 1

