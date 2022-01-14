SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura heyecanı sona erdi. Kupanın favorileri Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. Son 16 turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
Beşiktaş-Göztepe
Fenerbahçe - Kayserispor
Denizlispor-Trabzonspor
Alanyaspor-Adana Demirspor
Karagümrük-Konyaspor
Kasımpaşa - Gaziantep FK
Hatayspor-Antalyaspor
Bandırmaspor - Sivasspor
Türkiye Kupası'nda son 16 turundan itibaren VAR sisteminin uygulanacağı açıklandı.
Galatasaray, 58 yıldır düzenlenen turnuvada 18 kez şampiyonluk yaşadı ve bu kupayı en fazla müzesine götüren takım oldu.
Galatasaray 18
Beşiktaş 10
Trabzonspor 9
Fenerbahçe 6
Altay 2
Ankaragücü 2
Gençlerbirliği 2
Göztepe 2
Kocaeli 2
Kayserispor 1
Bursaspor 1
Eskişehirspor 1
Sakaryaspor 1
Konyaspor 1
Akhisarspor 1
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