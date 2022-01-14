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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

14.01.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un favori olarak gösterildiği kupa mücadelesinde rakipler belli oldu. Beşiktaş, Denizlispor ile eşleşti. Fenerbahçe ise Kayserispor ile karşılaşacak. Trabzonspor ise deplasmanda Denizlispor'un konuğu olacak. İşte tüm eşleşmeler...

SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura heyecanı sona erdi. Kupanın favorileri Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. Son 16 turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

İŞTE EŞLEŞMELER

Beşiktaş-Göztepe

Fenerbahçe - Kayserispor

Denizlispor-Trabzonspor

Alanyaspor-Adana Demirspor

Karagümrük-Konyaspor

Kasımpaşa - Gaziantep FK

Hatayspor-Antalyaspor

Bandırmaspor - Sivasspor

VAR DEVREYE GİRECEK

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Türkiye Kupası'nda son 16 turundan itibaren VAR sisteminin uygulanacağı açıklandı.

EN ÇOK ŞAMPİYON OLAN TAKIM GALATASARAY

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Galatasaray, 58 yıldır düzenlenen turnuvada 18 kez şampiyonluk yaşadı ve bu kupayı en fazla müzesine götüren takım oldu.

Galatasaray 18
Beşiktaş 10
Trabzonspor 9
Fenerbahçe 6
Altay 2
Ankaragücü 2
Gençlerbirliği 2
Göztepe 2
Kocaeli 2
Kayserispor 1
Bursaspor 1
Eskişehirspor 1
Sakaryaspor 1
Konyaspor 1
Akhisarspor 1

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Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Trabzonspor
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