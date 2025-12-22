SPOR

SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nın grup etabında salı ve 24 Aralık Çarşamba günü oynanacak ilk hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) açıklamasına göre C Grubu'nda salı günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

Kupada ilk haftanın karşılaşmaları, yarın ve 24 Aralık Çarşamba günü yapılacak 7 mücadeleyle tamamlanacak.

Maçları yönetecek hakemler şöyle:

23 Aralık Salı:

15.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK: Turgut Doman

17.30 TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor: Kadir Sağlam

20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş: Oğuzhan Çakır

24 Aralık Çarşamba:

13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa Futbol: Hakan Ülker

15.30 Boluspor-Fethiyespor: Fatih Tokail

18.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: Yusuf Adnan Kendirciler

20.30 Samsunspor-ikas Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay

