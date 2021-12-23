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Son dakikada 1 puanı kurtardılar! Yeni Malatyaspor, konuk ettiği Yukatel Kayserispor ile berabere kaldı

23.12.2021 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta mücadelesinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, konuk ettiği Yukatel Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Yeni Malatyaspor'un galibiyet hasreti 8 maça çıktı.

Son dakikada 1 puanı kurtardılar! Yeni Malatyaspor, konuk ettiği Yukatel Kayserispor ile berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta karşılaşmasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Yukatel Kayserispor'u ağırladı.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin gollerini 25. dakikada Chouiar ve 36. dakikada Adem Büyük kaydetti. Kayserispor'un sayıları ise 57. dakikada Gavranovic ve 90+1. dakikada Mustafa Pektemek'ten geldi.

Bu sonucun ardından 8 maçtır galibiyet alamayan Yeni Malatyaspor, puanını 15 puanla 18. sırada yer aldı. Üç maçtır kazanamayan Kayserispor ise 21 puanla 15. sırada yer buldu.

Yeni Malatyaspor, gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Kayserispor ise Sivasspor'u ağırlayacak.

SUMUDICA, 2. GOLDEN SONRA SECDE ETTİ

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Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, takımının attığı 2. gol sonrasında secde ederek kutlama yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Kayserispor Yeni Malatyaspor
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