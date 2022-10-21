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Son günlerin en çok konuşulan siyasi ismine İbrahim Tatlıses'ten olay gönderme: Dışı kalaylı içi vayvaylı teneke...

21.10.2022 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'den istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba'ya 'imparator' lakaplı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'ten olay yaratacak sözler. Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gerçek yüzünü özellikle Urfa ve Türkiye kamuoyuna anlatacağım" ifadelerini kullandı.

Son günlerin en çok konuşulan siyasi ismine İbrahim Tatlıses'ten olay gönderme: Dışı kalaylı içi vayvaylı teneke...

Eski Şanlıurfa Belediye Başkanı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti'den istifa etmişti. Fakıbaba istifasının ardından İYİ Parti'ye geçeceğini duyurmuştu.

TATLISES'TEN FAKIBABA'YA OLAY GÖNDERME

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Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ahmet Eşref Fakıbaba'yı ima ettiği konuşuluyor.

Tatlıses paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dışı kalaylı içi vayvaylı teneke Fako’nun gerçek yüzünü özellikle Urfa ve Türkiye kamuoyuna anlatacağım yarın bizi takip edin"

Ahmet Eşref Fakıbaba'dan Tatlıses'in paylaşımına henüz bir karşılık gelmedi.

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Ahmet Eşref Fakıbaba İbrahim Tatlıses ele yaratacak

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