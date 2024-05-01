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Son hali gündem olan Max Kruse'den maç sonunda isyan!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
01.05.2024 20:04
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Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Max Kruse'nin son hali gündem olmuştu. Kariyerine Almanya Bölgesel Lig ekiplerinden BSV Al-Dersimspor'da devam eden Kruse ilk maçına çıktı. 1-1 sona eren mücadelenin ardından eşinin kendisine izlettiği video sonrası isyan etti.

Son hali gündem olan Max Kruse'den maç sonunda isyan!

Almanya Bölgesel Lig ekiplerinden BSV Al-Dersimspor formasıyla ilk maçına çıkan Max Kruse'nin son görüntüsü sosyal medyada gündem olmuştu. Yoğun bir tepkiyle karşılaşan Kruse maçın ardından açıklamalarda bulundu.

TRİBÜNLER TEPKİ GÖSTERDİ

Kendi taraftarları tarafından tepkiyle karşılanan Max Kruse, eşine yönelik küfürlere cevap verdi. Kruse, "Saha içinde ve dışında belden aşağı konuşmanın oyunun bir parçası olduğunu biliyorum. Ama eşimi bunun dışında tutun! Beni desteklemek için buraya geldi. Sahada duymadım ama maçtan sonra bana bir video izletti ve küfürlü tezahüratları bu videoda duydum. Bu tamamen bel altıdır. kendinizi sorgulamalısınız. Bana saldırırsanız sorun değil ama eşimi bu işin dışında tutun" ifadelerini kullandı.

KRUSE'NİN SON HALİ

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