Son hali gündem olmuştu! Ankaralı Turgut çocuklarını evlatlıktan reddetti! "Bana toplanan ilaç paralarını..."

'Ankaralı Turgut' sahne adıyla bilinen Turgut Karataş akciğer kanseriyle mücadele ediyordu. Sağlık sorunları yaşayan ve zor günler geçiren ünlü isim son haliyle görenleri üzmüştü. 13 kilo verdiğini söyleyen Turgut, 1.5 aya yakın yattım 12-13 kilo verdim" dedi. Kanser karaciğerine de yayılan ünlü isim akıllı ilaca ihtiyaç duyuyor ancak maddi durumu el vermiyor. İlacı almak için biraz sıkıştık, 65 milyar gibi bir rakam çok para kazanan bir sanatçı değilim bu ülkede ben. Düşmez kalkmaz bir Allah'tır trilyonluk bir insan bile bir anda sıfıra düşebiliyor" demişti.

ÇOCUKLARINI EVLATLIKTAN REDDETTİ!

Zor günler geçiren ve maddi sıkıntılardan dolayı akıllı ilaç tedavisine başlayamayan Ankaralı Turgut, kızının evine taşınmıştı ve yardım toplanmıştı. Ünlü türkücü TikTok'ta kızının hesabından çocuklarına isyan etti. "27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz!" dedi.

"Hakkım size haram olsun" diyen Ankaralı Turgut, "Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı... Bunlar çete olmuş. Hiç helal para yemişler mi? Bana toplanan ilaç paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunları herkes bilsin!" ifadelerini kullandı. Ünlü ismin bu isyanı ve son hali de sevenlerini üzdü.