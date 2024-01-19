Son hali olay olmuştu! Çağatay Ulusoy beyaz atletiyle poz verdi

Heyecanla beklenen Kübra dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Çağatay Ulusoy dizisinin galasında adından söz ettirmişti. Kilo aldığı ve saçı sakalının birbirine karıştığı söylenen yakışıklı oyuncu galada beğeni toplamıştı.

Son haliyle övgüleri toplayan Çağatay Ulusoy şimdi de bir dergi çekimi için poz verdi. Beyaz atletiyle kamera karşısına geçen Ulusoy'un bu pozu sosyal medyada gündem oldu.

Çağatay Ulusoy'un bu pozuna; 'Harika görünüyor', 'Çok yakışıklı adam', 'Her hali ayrı olay' gibi yorumlar yapıldı.









