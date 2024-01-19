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  4. Son hali olay olmuştu! Çağatay Ulusoy beyaz atletiyle poz verdi

Son hali olay olmuştu! Çağatay Ulusoy beyaz atletiyle poz verdi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.01.2024 14:33 | Son Güncelleme:
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Şimdilerde Netflix'in heyecanla beklenen dizisi Kübra'da hayat verdiği 'Gökhan Şahinoğlu' karakteriyle izleyicisinin karşısına çıkan Çağatay Ulusoy son haliyle çok konuşulmuştu. Daha önce 'saçı sakalı birbirine karıştı' denilen Ulusoy yeni dizisinin galasında adından söz ettirmişti. Ulusoy şimdi de beyaz atletli pozuyla gündem oldu.

Son hali olay olmuştu! Çağatay Ulusoy beyaz atletiyle poz verdi

Heyecanla beklenen Kübra dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Çağatay Ulusoy dizisinin galasında adından söz ettirmişti. Kilo aldığı ve saçı sakalının birbirine karıştığı söylenen yakışıklı oyuncu galada beğeni toplamıştı.

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Son haliyle övgüleri toplayan Çağatay Ulusoy şimdi de bir dergi çekimi için poz verdi. Beyaz atletiyle kamera karşısına geçen Ulusoy'un bu pozu sosyal medyada gündem oldu.

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Çağatay Ulusoy'un bu pozuna; 'Harika görünüyor', 'Çok yakışıklı adam', 'Her hali ayrı olay' gibi yorumlar yapıldı.

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Çağatay Ulusoy kübra karakteri
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