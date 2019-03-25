Son kullanma tarihi geçse de yiyebileceğiniz bazı yiyecekler

Son kullanma tarihi geçse de güvenle tüketilebilecek yiyecekler;

Cips



Son kullanma tarihinden bir ay sonraya kadar cipsleri tüketebilirsiniz ve bu durum sizi hasta etmez. Tadı biraz bayat gelebilir bunun önüne geçmek için de cipsleri fırınlayabilirsiniz. Bayatlamaması için en doğrusu paketi açmamak ya da açtıktan sonra da kapalı kaplarda saklamaktır.

Çikolata

Çikolata son derece dayanıklı bir yiyecektir. Tadı bozulmadığı sürece tüketime uygundur. Bekleyen çikolatanın üzerinde oluşan beyaz tabaka, küf değildir. Yüzeye çıkan çikolatanın yağıdır.

Ekmek

Son kullanma tarihi geçen ekmek küflenmediyse tüketebilirsiniz. Ekmekleri buzdolabında saklamak son kullanma tarihlerini uzatacaktır.

Yumurta



Son kullanma tarihi üzerinden 3 ila 5 hafta boyunca yumurtalar tazeliğini korur. Bekleyen yumurtaların salmonella bakterisi üretmemesi için, 5 santigrat derecenin altında saklanması gerekiyor, bu önemli bir nokta!

Makarna



Eğer makarnanın paketi açılmadıysa üzerindeki tarihten itibaren 2 yıla kadar kullanabilirsiniz. Ancak bu durum taze makarnalar için farklı. Son kullanma tarihinden 5 gün sonraya kadar tüketmeniz gerekmektedir.