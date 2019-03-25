YEMEK

Son kullanma tarihi geçse de yiyebileceğiniz bazı yiyecekler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 25.03.2019 12:22 | Son Güncelleme

Yiyeceklerin üzerinde belirtilen son kullanma tarihi, sağlığımız için son derece büyük önem taşır ancak bazı gıdalar var ki son tüketim tarihleri geçse bile tüketilebiliyorlar ve sağlık üzerinde hiçbir olumsuz etkisi olmuyor. İşte o gıdalar!

Son kullanma tarihi geçse de yiyebileceğiniz bazı yiyecekler

Son kullanma tarihi geçse de güvenle tüketilebilecek yiyecekler;

Cips

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Son kullanma tarihinden bir ay sonraya kadar cipsleri tüketebilirsiniz ve bu durum sizi hasta etmez. Tadı biraz bayat gelebilir bunun önüne geçmek için de cipsleri fırınlayabilirsiniz. Bayatlamaması için en doğrusu paketi açmamak ya da açtıktan sonra da kapalı kaplarda saklamaktır.

Çikolata

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Çikolata son derece dayanıklı bir yiyecektir. Tadı bozulmadığı sürece tüketime uygundur. Bekleyen çikolatanın üzerinde oluşan beyaz tabaka, küf değildir. Yüzeye çıkan çikolatanın yağıdır.

Ekmek

ekmek

Son kullanma tarihi geçen ekmek küflenmediyse tüketebilirsiniz. Ekmekleri buzdolabında saklamak son kullanma tarihlerini uzatacaktır.

Yumurta

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Son kullanma tarihi üzerinden 3 ila 5 hafta boyunca yumurtalar tazeliğini korur. Bekleyen yumurtaların salmonella bakterisi üretmemesi için, 5 santigrat derecenin altında saklanması gerekiyor, bu önemli bir nokta!

Makarna

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Eğer makarnanın paketi açılmadıysa üzerindeki tarihten itibaren 2 yıla kadar kullanabilirsiniz. Ancak bu durum taze makarnalar için farklı. Son kullanma tarihinden 5 gün sonraya kadar tüketmeniz gerekmektedir.

Peynir

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Peynirin bozulduğunu anlamanın en kolay yolu kokusuna bakmaktır. Küflenen peynir tüketilebilir ancak kokusunda ciddi değişiklik olan peynirleri sağlığınız için yememeniz gerekmektedir.

Yoğurt

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Yoğurdun ömrü 6 haftadan uzundur. Eğer üzerinde küf tabakası oluştuysa o kısmı sıyırıp kalanı tüketebilirsiniz.

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