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Son kurbanı Tottenham olmuştu! Yunus Akgün'e 55 milyonluk teklif! Prensip anlaşmasına varıldı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.11.2024 11:09
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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası Yunus Akgün'ün performansı inanılmaz seviyeye yükseldi. Sarı-kırmızılıların hücumdaki değişilmez oyuncularından biri olan Yunus Akgün için Galatasaray yönetimi düğmeye bastı.

Son kurbanı Tottenham olmuştu! Yunus Akgün'e 55 milyonluk teklif! Prensip anlaşmasına varıldı...
Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın bu sezonki sürpriz ismi Yunus Akgün'ün talipleri artıyor. Avrupa'dan birçok takımın izlediği milli oyuncu için Galatasaray yönetimi elini çabuk tutarak tekliflerin önüne geçmeyi düşünüyor.

EN ÇOK KATKI, EN AZ KAZANAN

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Galatasaray'da bu sezon en çok katkı yapan oyuncularından başında gelen Yunus Akgün, oynadığı 16 maçta 6 gol, 1 asistlik katkı vermişti. Bu performansa rağmen takımın en az kazanan oyuncularından olan Yunus için Galatasaray yönetimi düğmeye bastı.

ANLAŞMA SAĞLANMAK ÜZERE

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24 yaşındaki futbolcunun 2026 yılında sözleşmesi sona eriyordu. 17.2 milyon TL ile en az kazanan oyunculardan olan Yunus Akgün'e müthiş zamlı bir teklif ileten sarı-kırmızılılar, kontratını 55 milyon Lira seviyesine yükseltiyor. Kontrat yılını da 2028'e taşıyan Galatasaray yönetimi, Yunus Akgün ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

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Anahtar Kelimeler:
Yunus Akgün galatasaray
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