Son kurbanı Tottenham olmuştu! Yunus Akgün'e 55 milyonluk teklif! Prensip anlaşmasına varıldı...

Galatasaray'ın bu sezonki sürpriz ismi Yunus Akgün'ün talipleri artıyor. Avrupa'dan birçok takımın izlediği milli oyuncu için Galatasaray yönetimi elini çabuk tutarak tekliflerin önüne geçmeyi düşünüyor.

EN ÇOK KATKI, EN AZ KAZANAN

Galatasaray'da bu sezon en çok katkı yapan oyuncularından başında gelen Yunus Akgün, oynadığı 16 maçta 6 gol, 1 asistlik katkı vermişti. Bu performansa rağmen takımın en az kazanan oyuncularından olan Yunus için Galatasaray yönetimi düğmeye bastı.

ANLAŞMA SAĞLANMAK ÜZERE

24 yaşındaki futbolcunun 2026 yılında sözleşmesi sona eriyordu. 17.2 milyon TL ile en az kazanan oyunculardan olan Yunus Akgün'e müthiş zamlı bir teklif ileten sarı-kırmızılılar, kontratını 55 milyon Lira seviyesine yükseltiyor. Kontrat yılını da 2028'e taşıyan Galatasaray yönetimi, Yunus Akgün ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.