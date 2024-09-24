SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya La Liga
  4. Son maçta 55. dakikada oyundan almıştı! Real Madrid hocası Ancelotti'den Arda Güler'i üzen karar!

Son maçta 55. dakikada oyundan almıştı! Real Madrid hocası Ancelotti'den Arda Güler'i üzen karar!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.09.2024 15:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Real Madrid'in ligde oynadığı son karşılaşmada milli yıldız Arda Güler'i ilk 11'de başlayan Ancelotti genç yıldızı 55. dakikada oyundan alırken, bu hafta oynanacak mücadelede kulübeye çekeceği öğrenildi. İşte detaylar...

Son maçta 55. dakikada oyundan almıştı! Real Madrid hocası Ancelotti'den Arda Güler'i üzen karar!
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Real Madrid son oynanan Espanyol karşılaşmasında ilk 11'de başlattığı Arda Güler'i 55. dakikada oyundan alırken, bu haftaki Alaves mücadelesinde kulübede beklemeye hazırlanıyor.

ARDA GÜLER KULÜBEYE...

Ads_C4_B1z_20tasar_C4_B1m_20(7)

AS'ta yer alan habere göre Ancelotti, Espanyol maçında ilk 11'de başlatarak sağ açıkta görev verdiği Arda Güler'in yerine Rodrygo'yu çekecek.

Yeniden ilk 11'e dönecek olan Vinicius Jr. da sol açıkta olacak. İtalyan hocanın ileri uçta ise Mbappe ya da Endrick'e şans vermesi bekleniyor.

GOL YA DA ASİST YAPAMADI

Arda_20G_C3_BCler_20Real_20Madrid_202024

Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 7 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 247 dakika süre bulan 19 yaşındaki futbolcu gol ya da asist katkısı veremedi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Arda Güler son dakika ancelotti real madrid
En Çok Okunan Haberler
Borsa ve kriptoya vergi gündemden düştü! Açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan...

Borsa ve kriptoya vergi gündemden düştü! Açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan...

Narin Güran soruşturmasında yeni delil! Ahırda bulundu hemen incelemeye alındı

Narin Güran soruşturmasında yeni delil! Ahırda bulundu hemen incelemeye alındı

Sinan Engin, G.Saray'ın başına gelmek isteyen hocayı açıkladı!

Sinan Engin, G.Saray'ın başına gelmek isteyen hocayı açıkladı!

Erman Toroğlu, Mourinho'nun taşıdığı çuvalda ne olduğunu açıkladı!

Erman Toroğlu, Mourinho'nun taşıdığı çuvalda ne olduğunu açıkladı!

Dursun Özbek sonunda patladı! Derbi sonrası...

Dursun Özbek sonunda patladı! Derbi sonrası...

Batuhan Karadeniz için çok konuşulacak iddia! 'Tüm hesaplarına inceleme'

Batuhan Karadeniz için çok konuşulacak iddia! 'Tüm hesaplarına inceleme'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.