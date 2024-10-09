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  4. Son maçta da 10 dakika oynayabildi! Mourinho'dan Real Madrid'e Arda Güler telefonu... 'Kiralık gönderin'

Son maçta da 10 dakika oynayabildi! Mourinho'dan Real Madrid'e Arda Güler telefonu... 'Kiralık gönderin'

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.10.2024 08:10
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Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan ancak burada bir türlü istediği süreyi bulamayan milli yıldız Arda Güler için ayrılık iddiaları gündeme gelmeye devam ederken, şimdi de Fenerbahçe'yi çalıştıran Real Madrid'in de eski hocası Jose Mourinho'nun Madrid ekibine genç yıldızın Sarı-Lacivertliler'e kiralık gönderilmesi için telefon açtığı öğrenildi. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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La Liga'da çıktığı 9 karşılaşmada 6 galibiyet 3 beraberlik alarak topladığı 24 puanla Barcelona'nın ardından 2. sırada yer alan Real Madrid, son oynadığı karşılaşmada sahasında Villarreal'i 2-0 mağlup etti.

Milli yıldızımız Arda Güler bu karşılaşmaya da yedek kulübesinde başlarken, bitime 10 dakika kala Vinicius Junior'ın yerine oyuna dahil oldu. Güler La Liga'da sadece 239 dakika süre alabildi ve bu da onu en az süre alan oyuncular arasına sokuyor. Zorlu bir sezonun ardından Güler'in kadroda önemli bir rol üstlenmesi yönünde beklentiler yüksekti.

MOURINHO'DAN REAL MADRID'E TELEFON

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Marca'da yer alan habere göre Jose Mourinho, sezon başında Arda Güler'in Fenerbahçe'ye kiralanması için Real Madrid'le bizzat temasa geçti. Ayrıca genç yeteneği başka kulüplerin de istediği belirtildi.

TÜM TALİPLERİ REDDETTİLER

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Real Madrid ise, bu sezon daha fazla gelişeceğini düşündüğü için Arda Güler'in tüm taliplerini reddetti. Ancelotti de bunu açıkça belirtmiş ve ona güvenebileceğini dile getirmişti. Ancelotti savunmada Arda Güler'den daha fazlasını istiyor. İtalyan teknik direktör oyuncuların defansif olarak daha fazla çalışmasını bekliyor.

"BIKMAYA BAŞLADI"

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Katalan merkezli spor portalı Sport, Arda Güler'in Ancelotti'nin bu tavırlarından rahatsız olduğunu ve artık seçenekleri değerlendirmeye aldığını yazdı. Alejandro Alcazar imzalı haberde, "Arda Güler Ancelotti'den memnun değil. Bırakın devamlılığı, ona neredeyse hiç fırsat vermiyor. Bu durumdan bıkmaya başladı ve geleceğini düşünmeye başladı." ifadelerine yer verildi.

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