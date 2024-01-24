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  4. Son maçtaki performansıyla rakiplere gözdağı vermişti! Galatasaray'da 2 gol 1 asist sonrası Wilfried Zaha kararı

Son maçtaki performansıyla rakiplere gözdağı vermişti! Galatasaray'da 2 gol 1 asist sonrası Wilfried Zaha kararı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.01.2024 09:00 | Son Güncelleme:
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Trabzonspor karşısında oynadığı son mücadelede 2 gol 1 asist ile adından söz ettirmeyi başaran Wilfried Zaha için Okan Buruk'tan sürpriz bir karar geldi. İşte detaylar...

Eran Zahavi

Eran Zahavi

İSR İsrail
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Maccabi Tel Aviv
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Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Trabzonspor mücadelesinde attığı 2 golün yanında 1 de asist ile süsleyen Wilfried Zaha'nın bu performansı sonrası Okan Buruk'tan karar geldi.

FORVETE ZAHA

zaha_sevinc

Milliyet'in haberine göre; Perşembe günü oynanacak olan İstanbulspor mücadelesinde yine en uçta Wilfried Zaha forma giyecek. Bu kararın nedeni olarak ise Mauro Icardi'nin fiziksel olarak tam hazır olmaması nedeniyle bu kararın alındığı öğrenildi.

SANCHEZ İLK 11'E

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Galatasaray'da Trabzonspor karşılaşmasından farklı olarak, sadece cezalı ve sakat Abdülkerim Bardakcı yerine Davinson Sanchez forma giyecek.

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