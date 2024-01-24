Son maçtaki performansıyla rakiplere gözdağı vermişti! Galatasaray'da 2 gol 1 asist sonrası Wilfried Zaha kararı

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Trabzonspor mücadelesinde attığı 2 golün yanında 1 de asist ile süsleyen Wilfried Zaha'nın bu performansı sonrası Okan Buruk'tan karar geldi.

FORVETE ZAHA

Milliyet'in haberine göre; Perşembe günü oynanacak olan İstanbulspor mücadelesinde yine en uçta Wilfried Zaha forma giyecek. Bu kararın nedeni olarak ise Mauro Icardi'nin fiziksel olarak tam hazır olmaması nedeniyle bu kararın alındığı öğrenildi.

SANCHEZ İLK 11'E

Galatasaray'da Trabzonspor karşılaşmasından farklı olarak, sadece cezalı ve sakat Abdülkerim Bardakcı yerine Davinson Sanchez forma giyecek.





