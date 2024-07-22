Son olarak Galatasaray forması giyen Luyindama futbolu bıraktığını açıkladı

Son olarak bonservisi Galatasaray'da olan ve Antalyaspor'a kiralanan 30 yaşındaki tecrübeli savunmacı Christian Luyindama'dan üzen haber geldi.

2019 yılında Belçika ekiplerinden Standard Liège'den Galatasaray'a önce kiralık sonra da bonservisiyle giden Christian Luyindama ilk sezonunda iyi bir performans göstererek takımda kalmayı başardı.

FUTBOLU RESMEN BIRAKTI

Ancak daha sonrasında ağır bir sakatlık geçiren stoper oyuncusu bir daha da toparlanamadı. Şu anda 30 yaşında olan Christian Luyindama, resmen futbolu bıraktığını açıkladı.

GALATASARAY'A TEŞEKKÜR

Christian Luyindama yaptığı veda açıklamasında, "30 yaşında futbolu bırakıyorum. Kariyerimin zirvesini yaşadığım Galatasaray’a ve büyüleyici taraftarlarına sonsuz teşekkürler. Elveda." ifadelerini kullandı.