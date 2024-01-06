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  4. Son paylaşımı olay oldu! Instagram Ebru Polat'ın hesabına yanlışlıkla 650 milyon TL göndererek olay yarattı

Son paylaşımı olay oldu! Instagram Ebru Polat'ın hesabına yanlışlıkla 650 milyon TL göndererek olay yarattı

06.01.2024 12:11 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarla adından söz ettiren Ebru Polat son paylaşımıyla da adından yine söz ettirdi. Ünlü şarkıcı Instagram hesabından yaptığı son paylşaımla da dikkat çekti. Polat, Instagram’ın kendisine yanlışlıkla 21 milyon 686 bin dolar (650 milyon TL) gönderdiğini söyledi.

Son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer alan şarkıcı Ebru Polat, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Hava Çok Sıcak, Hazmedemeyenlere Soda, Çıngıraklı gibi şarkılara imza atan Ebru Polat sosyal medyada iddialı ve cesur paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor.

Sık sık takipçileriyle sohbet eden ve cesur pozlarıyla olay yaratan güzel popçu, daha öncede asgari ücrete gelen zam sonrası yaptığı paylaşımla dikkat çekmişti. Şarkıcı Instagram hesabından paylaştığı son videoyla gündem oldu.

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Polat, Instagram’ın kendisine yanlışlıkla 21 milyon 686 bin dolar (650 milyon TL) gönderdiğini söyledi.

Polat, paylaşımının altına ise şu notu düştü:

"Dün gece yanlışlıkla forbes en zenginler listesine girip sabah o listeden çıktım. Instagram , hesabıma yanlışlıkla 21,686,123,59 $ gönderdi... 1 gecede en zenginler listesine girdim, sabah hatasını farkedip parayı geri çekti."

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