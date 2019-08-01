Son peygambere ilk vahyin geldiği mağara: Hira

Zorlu zirve yolculuğuna bastonu ve çevresindekilerin yardımıyla çıkan 73 yaşındaki Neşide Bilici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorlanmasına karşın kutsal topraklardaki yolculuğunun çok güzel geçtiğini söyledi.

Hac görevi için kutsal topraklarda buluşan Müslümanlar, sabah namazını Hira'ya ev sahipliği yapan Nur Dağı'nda eda etmek için zirveye tırmanıyor. Henüz güneş doğmadan servis araçlarıyla Mekke'nin 5 kilometre kuzeydoğusundaki dağın çevresinde toplanan hacı adayları, bir saatlik zorlu yürüyüşün ardından zirveye ulaşıyor.

Kutsal topraklara Almanya'nın Münih kentinden gelen 55 yaşındaki Abdullah Sarici ise duygularını anlatmakta güçlük çektiğini belirterek, "Nasip oldu çok şükür. Yerinde yaşamak çok güzel. Kabe'yi hayal ederdik. Dedelerimizden, babamızdan dinlerdik, resimlerine bakardık. Çok şükür kendisine kavuştuk." dedi.

Nur Dağı'na çıkarken "Peygamberimiz buraya nasıl gelmiş, bunları nasıl yaşamış, insanın aklı almıyor gerçekten." diye düşündüğünü aktaran Sarici, İslam alemine birliktelik diledi.

Hacı adaylarından Selahattin Sertkaya da duygularını, "Çok güzel, bundan daha güzeli yok. Zordu ama değer. Peygamberimizin nuru burada, bunu görmek ne güzel." sözleriyle ifade etti.

Bazı Türk hacı kafilelerinin, Türk bayrağı açarak Nur Dağı'nın zirvesinden Kabe'yi selamladıkları gözlendi.

HACI ADAYLARININ YOLDAŞLARI

Nur Dağı'nın zirvesine yapılan meşakkatli yolculukta hacı adaylarına, yürüyüş için oluşturulan merdivenlerin dış kısmında maymunlar ve güvercinler de eşlik ediyor. Hacı adayları, kendilerine yaklaşan maymunlara muz, güvercinlere ise buğday veriyor.