Son şampiyon Başakşehir'den anlamlı forma

Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-lacivertli takım, Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde küresel iklim değişikliği ile mücadelede ağaçlandırmanın önemine vurgu yapmak için yeşil renklere sahip alternatif formayı da kullanacak.

Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak ilk yerli üretim özelliğini taşıyan setten biri olacak olan yeşil renkteki forma üzerinde kulübün resmi simgesi baykuşa da yer verildi.

Medipol Başakşehir projenin aktivasyonu için de dijital bir adım attı. Turuncu lacivertli kulüp, bireysel çevre bilincini arttırmaya yönelik teknolojik yöntemler geliştiren ve insanların günlük hayatları içerisinde uyguladıkları aktivitelere çevreye duyarlı çözümler sunan bir sosyal girişim olan Ecording ile proje özelinde bir iş birliği anlaşması imzaladı. İlk aşamada 10 bin tohum topu ile başlayacak olan bu iş birliği içerisinde futbolseverler, aldıkları her yeşil formayı doğada bir ağaca dönüştürebilecekler. Bunun yanı sıra kulüp dijital kanallarında yapacağı iletişimle tohum toplarını doğaya serpmeye devam edecek.