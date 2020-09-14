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Son şampiyon Başakşehir'den anlamlı forma

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 14.09.2020 15:25 | Son Güncelleme

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde giyeceği alternatif formasıyla sosyal sorumluluk projesine imza atacak.

Son şampiyon Başakşehir'den anlamlı forma

Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-lacivertli takım, Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde küresel iklim değişikliği ile mücadelede ağaçlandırmanın önemine vurgu yapmak için yeşil renklere sahip alternatif formayı da kullanacak.

Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak ilk yerli üretim özelliğini taşıyan setten biri olacak olan yeşil renkteki forma üzerinde kulübün resmi simgesi baykuşa da yer verildi.

Medipol Başakşehir projenin aktivasyonu için de dijital bir adım attı. Turuncu lacivertli kulüp, bireysel çevre bilincini arttırmaya yönelik teknolojik yöntemler geliştiren ve insanların günlük hayatları içerisinde uyguladıkları aktivitelere çevreye duyarlı çözümler sunan bir sosyal girişim olan Ecording ile proje özelinde bir iş birliği anlaşması imzaladı. İlk aşamada 10 bin tohum topu ile başlayacak olan bu iş birliği içerisinde futbolseverler, aldıkları her yeşil formayı doğada bir ağaca dönüştürebilecekler. Bunun yanı sıra kulüp dijital kanallarında yapacağı iletişimle tohum toplarını doğaya serpmeye devam edecek.

başakşehir

Kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ alternatif forma ve proje iş birliği ile ilgili heyecanını ve memnuniyetini vurgulayarak, "Geçtiğimiz yılın başlarında dünya olarak ilginç bir döneme girdik. Her yıl etkilerini daha fazla hissettiğimiz ısınmanın sonuçlarını bu günlerde çok daha gerçekçi ve acı bir şekilde deneyimliyoruz. Böyle zor bir dönemi şampiyon bitirmek bizim için önemliydi; ancak, Şampiyonlar Ligi gibi Avrupa'nın kulüpler bazında en önemli organizasyonunda göz önünde olmak bize hem daha fazla sorumluluk, hem de sorumluluklarımızı yerine getirmek üzere daha güzel fırsatlar sağladı." ifadelerini kullandı.

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