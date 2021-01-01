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  4. Son Yaz 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Atay Son Yaz dizisindeki rolüyle Sosyal medyada gündem oldu

Son Yaz 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Atay Son Yaz dizisindeki rolüyle Sosyal medyada gündem oldu

01.01.2021 23:28 | Son Güncelleme:
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Fox TV'nin yeni yıldaki ilk dizisi Son Yaz, 1. bölümüyle ekrana geldi. Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerde oynadığı Son Yaz'ın ilk bölümü sosyal medyada gündem oldu. Leyla ile Mecnun'daki rolüyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Ali Atay, bu defa idealist bir cumhuriyet savcısı rolüyle seyirci karşısına çıktı. Çok farklı bir rolle hayranlarıyla buluşan Ali Atay hakkında binlerce yorum yapıldı. Son Yaz'ın 2. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Son Yaz dizisi 1 Ocak Cuma akşamı Fox TV'de seyirci karşısına çıktı. Çekimleri Çeşme ve Alaçatı'da yapılan Son Yaz'da idealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara'nın (Ali Atay) hayatı, 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın’dan (Arif Pişkin) reddedemeyeceği bir teklif alınca değişti. Selim Kara ve Akgün Gökalp Taşkın'ın (Alperen Duymaz) hayat hikayeleri sürpriz bir şekilde kesişti.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Son Yaz dizisi sosyal medyanın da gündeminde yer aldı. Unutulmaz dizisi Leyla ile Mecnun'ndaki Mecnun karakteriyle hafızalarda yer edinen başarılı oyuncu Ali Atay, farklı rolüyle izleyicileri şaşırttı. Atay'ın oyunculuğuna sosyal medyada övgü yağdı. İşte Twitter'daki Son Yaz ve Ali Atay paylaşımlarından bazıları:

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SON YAZ KONUSU NEDİR?

İdealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara (Ali Atay), 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın’dan (Arif Pişkin) reddedemeyeceği bir teklif alır.
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Selçuk Taşkın, Savcı Selim Kara’nın bütün suç örgütünü çökertecek davasında, tanıklık yapmayı istemektedir. Ancak bunun için tek bir şartı vardır; oğlu Akgün Gökalp Taşkın’ı (Alperen Duymaz) Selim Kara’nın bizzat koruması…

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Suç dünyası içinde büyümüş, tehlikeli ve sorunlu görünümünün ardında duygusal bir genç olan Akgün için bu kabul edilmesi güç bir durumdur.

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Hayat beklemediği bir yerden daha sınar Selim’i; İzmir’de çocukları ile yaşayan eşi Canan (Funda Eryiğit) boşanmak istemektedir.

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Ailesi ile işi arasında kalan Savcı Kara, baş belası olarak gördüğü Akgün’ü ailesinin yanına İzmir Çeşme’de bulunan Adalet Sitesi’ne götürmek zorunda kalır.

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Selim’in beklenmeyen misafiri Akgün’ün gelişi site sakinlerinin tüm dengelerini altüst edecek; Ege’de başlayan bu rüzgâr, herkesin hayatını değiştirecek büyük bir fırtınaya dönüşecektir.
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