Son Yaz 4. bölüm final sahnesinde Akgün'ü yıkan gerçek! Son Yaz'da Savcı Selim'in Akgün'ün annesiyle olan sırrı ne?

Son Yaz'da Akgün'e ihanet teklifi yapıldı. Halil Sadi, Akgün’den Selim’in elindeki tanık Latif Coşkun’un yerini bulmasını istedi. Karşılığında onun yurtdışına gitme isteğini yerine getireceğine sözünü verdi. Bu teklifi kabul eden Akgün her fırsatta Savcı'nın elindeki belgelere ulaşmaya çalıştı. Ancak Savcı Selim'in ayağındaki elektronik kelepçeyi çıkarttırması ve kendisine yeniden güven duyduğunu söylemesi Akgün kararını değiştirdi. Finalde ise Akgün mutlu anlar yaşarken birden Ahmet'in adamları tarafından kaçırıldı. Akgün'ün karşısına geçen Ahmet, annesiyle Savcı Selim'in gizlice çekilen bir fotoğrafını gösterdi.

Fox TV'nin yeni dizisi Son Yaz, 4. bölümüyle 22 Ocak Cuma akşamı ekrana geldi. Çekimleri Çeşme ve Alaçatı'da yapılan Son Yaz'da Ali Atay'ın canlandırdığı idealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara ile 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın'ın oğlu Akgün Gökalp Taşkın'ın (Alperen Duymaz) hayatlarının sürpriz bir şekilde kesişmesiyle gelişen olaylar anlatılıyor.

Ahmet'in "Savcı'nın nasıl adam olduğunu iyi belle artık. Bu fotoğraf annenin ölümünden 4 ay öncesine ait. Babanı ele vermesi için Savcı Selim anneni tehdit etti" dedi. Fotoğrafı gören Akgün ise büyük bir yıkım yaşadı.

SON YAZ 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Son Yaz dizisinin 29 Ocak Cuma akşamı ekrana gelecek olan 5. bölümünden fragman ise henüz Fox TV tarafından yayınlanmadı.



SON YAZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Yağmur, Kaan’dan ayrıldığı için üzgündür. Kaan ise dağılmış haldedir. Bu ayrılık iki anneyi karşı karşıya getirecektir. Bu arada Metin, Serap’ın kendisine tepkili olduğunu fark eder ve nedenini öğrenmeye çalışır.

Selim ise yokluğunda Fatih’in kendi ailesiyle çok iç içe olmasını içine sindirememektedir. Üstüne Fatih’in Canan’a iş teklifini de duyunca deliye döner ve Fatih’in ofisine yaptığı bir ziyaretle teklifi geri çekmesi için ona baskı yapar.

Ancak Canan’ın işe dönme konusunda ne kadar hevesli olduğunu görünce yaptığından pişmanlık duyan Selim, Canan için harekete geçer.

Selim’in sevdikleri için verdiği çabayı gören Akgün çok etkilenir. Selim’e ihanet etmekle etmemek arasında, karar vermek zorunda kalacağı bir eşiktedir artık.



