Son Yaz 9. son bölüm final sahnesinde büyük şok! Akgün öldü mü? Alperen Duymaz Son Yaz'dan ayrıldı mı?

Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerde oynadığı Son Yaz dizisi 9. bölümüyle 26 Şubat Cuma akşamı ekrana geldi. Son Yaz'da Akgün'ün ihanetini öğrenen Savcı Selim çılgına döndü. Savcı Selim kurulan kumpas nedeniyle ise görevden alındı. Akgün ise Savcı Selim'in talimatıyla Fatih'e saldıran kişileri buldu ve zorla ifadelerini geri çektirdi.
Akgün sayesinde temize çıkan Selim Kara göreve geri döndü. Ancak Savcı Selim'i öldürmek isteyen düşmanları harekete geçti. Kızı Yağmur'u Akgün'le gören Selim deliye döndü ve Akgün'ü döverek tehdit etti.
O sırada ise bir aracın Selim'e çarpmak üzere olduğunu gören Akgün, gözünü kırpmadan Selim Kara'yı üstüne atladı. Selim'i kurtaran Akgün ise aracın çarpmasıyla yerde kanlar içinde kaldı. Son Yaz'da Alperen Duymaz'ın canlandırığı Akgün'e ne olacağı ise yeni bölümde ortaya çıkacak.
Köstebeklikten tutuklayamayacak olsa bile adam yaralamadan mahkemeye çıkaracaktır. Fakat Selim görevden el çektirilmiştir, bunu başka bir savcı üzerinden yapması gerekmektedir.
Akgün mahkemeye çıktığında ise kimsenin beklediği olmaz.
Akgün'ü artık bambaşka bir yol beklemektedir. Fakat Akgün savcıya vicdan borcunu ödemeden gitmeye niyetli değildir.
Selim Kara'nın namını temizlemek, ona kurulan komployu ortaya çıkarmak Akgün için namus borcudur. Tabii bunu kendisinden nefret eden Selim'e görünmeden yapmak zorundadır.
Canan ise kocasının düştüğü durumun farkındadır. Selim'e sahip çıkma sırası Canan'dadır.
Akgün, Selim'e kurulan komployu çözmek için uğraşırken yolları babasının başına gelenleri kendi yöntemi ile çözmek isteyen Yağmur'la kesişecektir.
Yağmur zor bir karar vermek zorunda kalacaktır. Ya Akgün'ün yolunu seçip babasının mesleğini kurtaracak ya da yasa dışı
yapılan bu eyleme karşı çıkacaktır.
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