Son Yaz 9. son bölüm final sahnesinde büyük şok! Akgün öldü mü? Alperen Duymaz Son Yaz'dan ayrıldı mı?

Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerde oynadığı Son Yaz dizisi 9. bölümüyle 26 Şubat Cuma akşamı ekrana geldi. Son Yaz'da Akgün'ün ihanetini öğrenen Savcı Selim çılgına döndü. Savcı Selim kurulan kumpas nedeniyle ise görevden alındı. Akgün ise Savcı Selim'in talimatıyla Fatih'e saldıran kişileri buldu ve zorla ifadelerini geri çektirdi.

AKGÜN, SAVCI SELİM İÇİN KENDİNİ FEDA ETTİ

Akgün sayesinde temize çıkan Selim Kara göreve geri döndü. Ancak Savcı Selim'i öldürmek isteyen düşmanları harekete geçti. Kızı Yağmur'u Akgün'le gören Selim deliye döndü ve Akgün'ü döverek tehdit etti.



O sırada ise bir aracın Selim'e çarpmak üzere olduğunu gören Akgün, gözünü kırpmadan Selim Kara'yı üstüne atladı. Selim'i kurtaran Akgün ise aracın çarpmasıyla yerde kanlar içinde kaldı. Son Yaz'da Alperen Duymaz'ın canlandırığı Akgün'e ne olacağı ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

SON YAZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Köstebeklikten tutuklayamayacak olsa bile adam yaralamadan mahkemeye çıkaracaktır. Fakat Selim görevden el çektirilmiştir, bunu başka bir savcı üzerinden yapması gerekmektedir.