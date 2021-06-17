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Son Yaz dizisinden ayrılan Funda Eryiğit: Çeşme'den İstanbul'a döneceğim zaman büyük dramalar yarattım

17.06.2021 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ali Atay'la birlikte başrol oynadığı Son Yaz dizisine sezon finalinde veda eden Funda Eryiğit, katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Son Yaz çekimleri için 1,5 yıldır bulunduğu Çeşme'de pandemi sürecini geçirdiğini ifade eden Eryiğit, "Yaklaşık 1.5 senedir İzmir Çeşme’deydim. Bütün salgın sürecini orada geçirdim. İstanbul’a döneli çok olmadı, hatta hala daha eşya yerleştirmek ve valiz boşaltmakla uğraşıyorum" ifadelerini kullandı.

Son Yaz dizisinden ayrılan Funda Eryiğit: Çeşme'den İstanbul'a döneceğim zaman büyük dramalar yarattım

Son Yaz dizisine veda eden ünlü oyuncu Funda Eryiğit, "İbrahim Selim ile Bu Gece" programına konuk oldu.

"KENDİME BÜYÜK DRAMALAR YARATTIM"

Uzun süre İstanbul’dan uzak kalmak ve sonrasında yeniden İstanbul’un hareketli akışına adapte olmanın nasıl bir tecrübe olduğunu anlatan oyuncu, "Döneceğim belli olduğu zaman oldukça büyük dramalar yarattım kendime açık konuşmak gerekirse. ‘Bir daha bu balkonda oturamayacak mıyım, kahvecime hoşça kal diyemedim’ gibi sebeplerden gözümün dolduğu çok oldu. Döndüğüm zaman İstanbul’a yeniden adapte olmak uzun sürecek diye düşünüyordum ama hiç beklediğim gibi olmadı. 2-3 gün içerisinde 'valiz boşalt, eşyaları yerleştir' derken yeniden o kaosa alışmış bir şekilde buldum kendimi" sözleriyle herkesi güldürdü.

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"KAMERANIN NERESİNE BAKACAĞIMI BİLMİYORDUM"

Konservatuvar eğitimi öncesinde Uluslararası İlişkiler bölümünde de eğitim aldığını anlatan Eryiğit, “Konservatuvarda biraz burnu havada bir öğrenciydim sanırım. Tabii bunda önceki Uluslararası İlişkiler bölümünün de etkisi vardı. Kendi dönemimdeki insanlarla aramda çok yaş farkı yoktu belki ama o zamanlar bana çok geliyordu. Kenarda sürekli kitabını okuyan tiyatro samurayı bir tiptim daha ziyade.” sözleriyle üniversite dönemini anlattı. Mezun olduktan sonra ekranlardaki ilk işinin “Canım Ailem” olması ve birlikte çalıştığı insanların kendisi için büyük bir deneyim ve şans olduğunu da anlata güzel oyuncu; “Canım Ailem ilk işimdi. O kadar acemiydim ki kamera önünde, kameranın neresine bakacağım neresinden geçeceğim hiçbir şey bilmiyordum. Hatta ‘ben galiba oyunculuk yapmamalıyım bu işi beceremiyorum’ diye bile düşündüğüm olmuştu. Ama birlikte çalıştığım insanlar o kadar yardımcı ve yönlendiricilerdi ki çok kısa sürece bu acemiliğimi onların sayesinde üzerimden atabildim" ifadelerini kullandı.

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Son Yaz dizisi Funda Eryiğit
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