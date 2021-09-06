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Son Yaz dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu! Son Yaz'ın yayın günü değişti! İşte 2. sezondan çarpıcı fragman

06.09.2021 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin sevilen dizisi Son Yaz'ın 2. sezonundan yeni fragman yayınlandı. Ali Atay, Alperen Duymaz, Hafsanur Sancaktutan ve Birce Akalay'ın başrollerini paylaştığı Son Yaz'ın yayın tarihi de açıklandı. Geçtiğimiz yıl cuma akşamları ekrana gelen dizinin yayın günü ise değiştirildi.

Geçtiğimiz yıl çekimleri Çeşme'de yapılan Son Yaz'ın hikayesi artık İstanbul'da geçecek. 4 Haziran Cuma akşamı yayınlanan yirmi birinci bölümüyle sezon finali yapan dizinin 2. sezonundan yeni fragman da yayınlandı.

YAYIN TARİHİAÇIKLANDI

Funda Eryiğit'in hayat verdiği Canan karakterinin ölerek diziye veda etmesinin ardından, yeni sezon heyecana bekleniyordu.

Yeni sezonda çok sayıda değişiklikle ekranda olacak olan Son Yaz dizisinde, Canan'ın ölümünün ardından yaşanan olaylar konu alınacak. Son Yaz, 2. sezon ilk bölümüyle 18 Eylül'de seyirci karşısına çıkacak. Geçtiğimiz yıl cuma akşamları yayınlanan Son Yaz'ın yayın günü de değiştirildi. Sevilen dizi artık cumartesi akşamları ekranda olacak.

İlk set gününün heyecanı fotoğraflara da yansırken, Sare’nin gelişi ile “Son Yaz”da yaşanacaklar şimdiden büyük merak konusu oldu. Kara ailesi ve Akgün’ün hikayesi İstanbul’a taşınırken akıllardaki tek soru ise Canan’ın acı kaybı sonrası nelerin yaşanacağı.

BİRCE AKALAY YENİ ROLÜYLE ÇOK KONUŞULACAK

Diziye yeni katılan Birce Akalay'ın canlandırdığı Sare’nin gelişi ile “Son Yaz”da yaşanacaklar şimdiden büyük merak konusu oldu. Kara ailesi ve Akgün’ün hikayesi İstanbul’a taşınırken akıllardaki tek soru ise Canan’ın acı kaybı sonrası nelerin yaşanacağı.

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Canan’ın ölümünden sonra hiçbir şey eskisi gibi değildir. Kara ailesi ayrı yerlere savrulmuştur. Canan’ın ölümünü kaldıramayan Selim (Ali Atay) inzivaya çekilmiştir.

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Akgün (Alperen Duymaz) ise kaçak durumundadır. Onları tekrar bir araya getirecek kişi ise Sare Akay (Birce Akalay) olacaktır. Sare Akay “Son Yaz” evrenine sırlarıyla birlikte girecek ve bütün dengeleri değiştirecektir.

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Kendine güvenen, acımasız, sabit fikirli, esprili ve inatçı bir kadın olan Sare Akay bir istihbarat çalışanıdır. Analitik zekaya sahiptir ve yaratıcıdır. Organize suçlarla mücadele için kurulan özel bir ekibin başına geçer. Çünkü İstanbul mafya ailelerinin savaşına şahitlik etmektedir. Onları bitirmek için yardıma ihtiyacı vardır ve Savcı Selim Kara’dan yardım isteyecektir. Ancak bu sandığı kadar kolay olmayacaktır. Çünkü ne Selim ne Akgün ne de Yağmur (Hafsanur Sancaktutan) artık eskisi gibi değillerdir… Artık onlar, ortak bir acının bedelini farklı farklı ödeyen insanlardır.

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ÜNLÜ OYUNCULAR VEDA ETMİŞTİ

Dizide Canan Kara karakteri sezon finalinde öldürülmüştü. Dizide Canan'ı canlandıran Funda Eryiğit Son Yaz'a veda etmişti. 21. bölümü ile birlikte sezon finali yapan diziden Şebnem Dönmez, Emre Karayel ve Erdem Şanlı da ayrılmıştı.

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Başrollerini Alperen Duymaz, Ali Atay, Hafsanur Sancaktutan ve Birce Akalay’ın paylaştığı Son Yaz’ın kadrosunda Arif Pişkin, Sezer Koç, Halil Babür, Yılmaz Bayraktar, Yasemin Yazıcı, Yunus Narin, Onur Bay, Yaprak Medine, Tayfun Sav, Ata Nedim Arman, Cengiz Okuyucu, İlda Özgürel ve Zuhal Gencer gibi birbirinden değerli isimler yer alıyor.

Yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Semih Bağcı’nın oturduğu Son Yaz'ın senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur’un kaleme alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Son Yaz dizisi Ali Atay Alperen Duymaz Birce Akalay Hafsanur Sancaktutan
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