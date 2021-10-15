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Son Yaz için final kararı verilince Alperen Duymaz elini çabuk tuttu! Yeni projesi belli oldu

15.10.2021 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Yaz dizisinin başrol oyuncusu Alperen Duymaz, dizi için final kararı verilince yeni projesi için elini çabuk tuttu. Dijital bir kanal için çekilecek dizide başrolü oynayacak olan Alperen Duymaz’ın partnerinin kim olacağı büyük merak sorusu.

Son Yaz için final kararı verilince Alperen Duymaz elini çabuk tuttu! Yeni projesi belli oldu

Alperen Duymaz, Son Yaz dizisi için final kararı verilince yeni projesi için elini çabuk tuttu. 28 yaşındaki tiyatro kökenli oyuncu Tatlı Küçük Yalancılar ile oyunculuğa adım attı. Bodrum Masalı dizisiyle kariyerini bir adım öteye taşıdı. Alperen Duymaz, en büyük çıkışını ise Fox TV’de yayınlanan Son Yaz dizisiyle yaptı.

SON YAZ FİNAL YAPIYOR

Geçen sezon büyük bir başarı yakalayan Son Yaz dizisi bu sene beklenen reytingleri elde edemedi. Yayıncı kanal Fox TV diziye çok fazla şans vermeden final kararı verdi. Son Yaz, 26. bölümüyle final yapacak.

Final kararının belli olmasıyla Duymaz hemen yeni projesinin imzasını attı. Buna göre Alperen Duymaz, Bein Connect için hazırlıkları devam eden Erkek Severse isimli dijital dizinin başrolünde yer alacak. Aslı Zengin’in hikayesini yazdığı Erkek Severse isimli dizinin yönetmeni ise Ömür Atay oldu. Yapımcı ise Gold Film.

Alperen Duymaz’ın yeni anlaşmasını Gold Film’in patronu Faruk Turgut tarafından duyuruldu. Turgut sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Alperen Duymaz Gold Film’e hoşgeldin” diye yazdı.

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Şimdi herkes bu dizide Alperen Duymaz’ın partnerinin kim olacağını merak ediyor. Kadın oyuncu için görüşmeler sürüyor.

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Son Yaz dizisi Alperen Duymaz
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