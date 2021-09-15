Son Yaz 'ın 22. bölüm 4.fragmanı yayınlandı! Selim, Canan'ın katilinin peşine düşüyor

Başrollerini Ali Atay, Alperen Duymaz, Hafsanur Sancaktutan ve Birce Akalay gibi isimlerin paylaştığı Son Yaz dizisinin 22. bölüm 4. fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde, Canan'ın katillerinin izini süren Selim'e, Akgün Gökalp Taşkın da destek oluyor.

AKGÜN'ÜN DÖNÜŞÜ, YAĞMUR'U ŞOKE EDECEK

Canan'ın ölümüyle sarsılan Selim, istihbarat uzmanı Sare'nin teşvikiyle eşinin gerçek katillerinin peşine düşecek. Selim'e intikam yolculuğunda, yıllar sonra yeniden ortaya çıkan Akgün Gökalp Taşkın da eşlik edecek. Akgün Gökalp Taşkın'ın dönüşü, artık mesleğini eline alıp hayatını kurmuş olan Yağmur'u darmaduman edecek.

İşte Son Yaz dizisinin 22. bölüm 4. fragmanı:

SON YAZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Savcı Selim, mafyanın kilit ismi olan Selçuk Taşkın'ın konuşması için tek bir şartı yerine getirmek zorundadır. Selçuk Taşkın, savcıya, oğlunu koruma altına alması karşılığında her şeyi itiraf edeceğini söyler. Böylelikle Savcı Selim, Selçuk Taşkın'ın oğlu Akgün Gökalp Taşkın'ı, ailesinin yaşadığı Çeşme'deki Adalet Sitesi'ne götürür ve olaylar gelişir.



