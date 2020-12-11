Son Yaz'ın çekimleri Çeşme'de sürüyor! Ali Atay'dan ekip pozu! Son Yaz dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yapımını O3 Medya, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Burak Arlıel’in oturduğu ve senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur’ın kaleme aldığı Son Yaz'ın çekimleri İstanbul'un ardından Çeşme ve Alaçatı’da son hız devam ediyor.

Başrollerini Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan’ın paylaştığı dizinin kadrosunda Emre Karayel, Sinan Tuzcu, Şebnem Dönmez, Arif Pişkin, Sezer Koç, Halil Babür, Yasemin Yazıcı, Erdem Şanlı, Yunus Narin, Ata Nedim Arman, Sarp İkiler ve Cengiz Okuyucu gibi birbirinden başarılı isimler de yer alıyor.



SON YAZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İdealist Savcı Selim Kara (Ali Atay) ile suç dünyası içinde büyümüş havai bir genç olan Akgün’ün (Alperen Duymaz) yolları beklenmedik bir şekilde kesişir. Savcı Selim; tehlikeli ve sorunlu olduğu kadar duygusal bir genç olan Akgün’ü, ailesinin yanına, Çeşme Adalet Sitesi’ne getirmek zorunda kalır. Bir yanda ellerinden kayıp giden evliliği ve ailesi, diğer yanda hayatını korumaya söz verdiği baş belası olan Akgün.



Ege’de bir yaz daha bitmektedir ama aslında Selim, Akgün ve çevresindekiler için, her şeyin alabora olacağı fırtınadan önceki “Son Yaz”dır biten.



