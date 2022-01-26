Son yılların en garip spor olayı! Sahaya helikopter bile geldi, tribünler büyük panik yaşadı!

İngiltere Ligi'nde akıllara durgunluk verecek cinsten bir olay yaşandı. Brentford sahasında Wolverhampton'ı ağırlıyordu. Karşılaşma normal halinde ilerlerken 32. dakikada garip bir olay yaşandı. Stadyumun üzerinde uçan cismi farkeden hakem oyuncuların acil olarak soyunma odasına gitmesini istedi.

HELİKOPTER BİLE GELDİ!

Oyuncuların soyunma odasına gitmesinin ardından tribünlerde de büyük bir panik yaşandı. Stadyumda yapılan duyuruda herkesin sakin olması gerektiği söylendi ve drone'u uzaklaştırmak için bir helikopter stadyumun üzerine geldi. Drone, sahadan uzaklaştırılınca oyuncular sahaya geri döndü ve karşılaşma kaldığı yerden devam etti. İngiltere'de oyuncu ve seyirci güvenliği sebebi ile stadyumların üzerinde drone uçurulmasına kesinlikle izin verilmiyor.

NEDENİ SONRADAN ANLAŞILDI: BOMBA BİLE OLABİLİR!

İngiltere'de yaşanan bu ilginç spor olayının detayları yeni belli oldu. Sahanın üzerinde uçan drone'un büyük bir tehdit aracı olabileceği saptandı. Drone'un içine bomba koyup sahaya atılabileceği hatta bir oyuncuya suikast bile düzenlenebilecek bir düzenek hazırlanabileceği öğrenildi. Hakemlerin de bunun eğitimini aldığı ve bu yüzden maçı duraksattığı aktarıldı.



