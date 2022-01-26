SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Son yılların en garip spor olayı! Sahaya helikopter bile geldi, tribünler büyük panik yaşadı!

Son yılların en garip spor olayı! Sahaya helikopter bile geldi, tribünler büyük panik yaşadı!

26.01.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor dünyasında son yıllarda yaşanan en garip şeylerin başında gelecek türden bir olay yaşandı. İngiltere Ligi'nde oynanan Brentford ile Wolves arasında oynanan maçta Drone paniği yaşandı. Maçın hakemi stadyumun üzerinde uçan cismi gördüğü anda maça durdurdu ve oyuncuların acil olarak soyunma odasına gitmesi gerektiğini söyledi. Oyuncular apar topar soyunma odasına gitti. Olayın iç yüzü sonradan anlaşıldı...

Son yılların en garip spor olayı! Sahaya helikopter bile geldi, tribünler büyük panik yaşadı!

İngiltere Ligi'nde akıllara durgunluk verecek cinsten bir olay yaşandı. Brentford sahasında Wolverhampton'ı ağırlıyordu. Karşılaşma normal halinde ilerlerken 32. dakikada garip bir olay yaşandı. Stadyumun üzerinde uçan cismi farkeden hakem oyuncuların acil olarak soyunma odasına gitmesini istedi.

HELİKOPTER BİLE GELDİ!

waw

Oyuncuların soyunma odasına gitmesinin ardından tribünlerde de büyük bir panik yaşandı. Stadyumda yapılan duyuruda herkesin sakin olması gerektiği söylendi ve drone'u uzaklaştırmak için bir helikopter stadyumun üzerine geldi. Drone, sahadan uzaklaştırılınca oyuncular sahaya geri döndü ve karşılaşma kaldığı yerden devam etti. İngiltere'de oyuncu ve seyirci güvenliği sebebi ile stadyumların üzerinde drone uçurulmasına kesinlikle izin verilmiyor.

NEDENİ SONRADAN ANLAŞILDI: BOMBA BİLE OLABİLİR!

un-dron-paraliza-el-brentford-wolves-de-premier-league-2021-22--captura-dazn

İngiltere'de yaşanan bu ilginç spor olayının detayları yeni belli oldu. Sahanın üzerinde uçan drone'un büyük bir tehdit aracı olabileceği saptandı. Drone'un içine bomba koyup sahaya atılabileceği hatta bir oyuncuya suikast bile düzenlenebilecek bir düzenek hazırlanabileceği öğrenildi. Hakemlerin de bunun eğitimini aldığı ve bu yüzden maçı duraksattığı aktarıldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakınCinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakın
Küreğini alan otoyol kenarına koştu! Dikkat çeken görüntüler…Küreğini alan otoyol kenarına koştu! Dikkat çeken görüntüler…
Acun Ilıcalı, yeni lakabını duyunca şaştı kaldı! İngilizler artık böyle sesleniyorAcun Ilıcalı, yeni lakabını duyunca şaştı kaldı! İngilizler artık böyle sesleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Fed’in faiz kararı öncesi altın fiyatı için dikkat çeken detay! Rekor kırıldı, zirve geldi...

Son dakika: Fed’in faiz kararı öncesi altın fiyatı için dikkat çeken detay! Rekor kırıldı, zirve geldi...

İstanbul'da önceki gece -43 derece ölçüldü!

İstanbul'da önceki gece -43 derece ölçüldü!

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da kazan kaynadı! İstifası istendi ve takımdan ayrıldı!

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da kazan kaynadı! İstifası istendi ve takımdan ayrıldı!

Mesut Özil depremi! Yeni takımını bile duyurdular

Mesut Özil depremi! Yeni takımını bile duyurdular

Ne yaptın Mostafa! Galatasaray'ın yıldızı saha dışında da sınıfta kaldı... Gözaltı kararı bile çıktı

Ne yaptın Mostafa! Galatasaray'ın yıldızı saha dışında da sınıfta kaldı... Gözaltı kararı bile çıktı

Burak Elmas'tan canlı yayında Fatih Terim'e gönderme!

Burak Elmas'tan canlı yayında Fatih Terim'e gönderme!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Ne yaptın Nazım Sangare! Herkes onu konuştu

Ne yaptın Nazım Sangare! Herkes onu konuştu

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Son dakika: Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! Fatih Terim, Burak Elmas'ı tahtından indirmek için geliyor

Son dakika: Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! Fatih Terim, Burak Elmas'ı tahtından indirmek için geliyor

Son dakika: Muslera'nın yeri sonunda doluyor! Galatasaray'ın yeni kalecisi çok tanıdık

Son dakika: Muslera'nın yeri sonunda doluyor! Galatasaray'ın yeni kalecisi çok tanıdık

Acun Ilıcalı, yeni lakabını duyunca şaştı kaldı! İngilizler artık böyle sesleniyor

Acun Ilıcalı, yeni lakabını duyunca şaştı kaldı! İngilizler artık böyle sesleniyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.