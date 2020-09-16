Son yılların en iyi Türk yapımlarından biri: Halka dizisi konusu

TRT Halka dizisini yayınlayarak özellikle sosyal medyada büyük takdir görmüştü. Aksiyon sahneleri ile izleyenlere soluksuz bir seyir keyfi sunan Halka, kalabalık bir oyuncu kadrosuna sahip. Eğer hala izlemediyseniz siz de Halka dizisine başlayarak macera dolu bir yolculuğun kapılarını aralayabilirsiniz. İşte Halka dizisi konusu, karakterleri ve oyuncularına dair tüm detaylar... Halka Dizisi Konusu Birbirinden farklı karakter ve hayatlara sahip olan iki genç adam Kaan ve Cihangir, rastlantı olarak düşündükleri ve kader sandıkları bir komploya karşı omuz omuza mücadele verir. Geçmişlerinde kalan bir hayalet peşlerini bırakmaz. Eski hikayeleri, kirli geçmişleri sorgulamaya ve kendilerine söylenen yalanların hesabını sormaya yemin ederler. Mafya, para ve entrikanın konuştuğu bir hikayenin içerisine sürüklenirler. Kaan ve Cihangir, bilmedikleri bir dünyada Halka ile karşı karşıya gelir. Yer altında çalışan bir suç şebekesi Halka, para ve gücün olduğu her yerde varlığını hissettirir. Yasa dışı oluşum Halka, durmak bilmeyen bir maceranın 40 yıllık ismi! 1991 yılında işlenen bir cinayetin gizli kaydedilmiş görüntüleri ile başlayan hikaye, flashbackler ile izleyicilere ipucu verir. Halka konusu ile sizi şaşkınlığa uğratırken oyuncu kadrosunun başarılı performansı ile de seyircide hayranlık uyandırıyor.

Halka Dizisi Karakterleri / Oyuncuları Halka dizisi oyuncuları ve karakterlerini yakından tanımak isterseniz aşağıdaki listeyi inceleyebilirsiniz. Cihangir Tepeli (Serkan Çayoğlu) İlhan Tepeli'nin oğlu Cihangir, babasının yasal ve yasa dışı işlerini yürütürken tesadüfen Kaan ile tanışıp çok yakın arkadaş oluyor. Son dönemlerde, uykusuzluk sorunu yaşayan Cihangir, çocukluğunu hatırlatan bir fotoğraf ile birlikte ses yalıtımlı bir odada uyumayı başarıyor. Bir gün kendisine kırmızı kutuda yer alan bir DVD ulaşıyor ve bu DVD geçmişi hakkındaki şüphelerini derinleştiriyor. Öğrendiği bilgileri birleştirdiğinde kendisinin İlhan Tepeli'nin oğlu olmadığını anlıyor. Halka Cihangir karakterini merkeze alırken çalkantılı aşk hayatını da konu ediyor. Nişanlısı İrem'den kaçan Cihangir, mafya babası İskender'in kızı Müjde'ye aşık oluyor. Cihangir, gerçek hayatını araştırırken aşk hayatı ile mutluluğu yakalayabilecek mi? Halka oyuncuları arasında Cihangir karakteri ile dikkat çeken Serkan Çayoğlu Almanya doğumludur. İlk performansını Kuzey Güney dizisinde gösteren Serkan Çayoğlu Zeytin Tepesi, Börü ve Kiraz Mevsimi'nden sonra Yeni Hayat dizisinde rol aldı.

Kaan Karabulut (Kaan Yıldırım) Bahar'ın aşık olduğu Kaan, ölümden korkmayan gözü kara bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Öldürülen mafya babası Eren Karabulut'un oğlu Kaan, düştüğü kumpas sonucu 5 yıl hapiste kalınca polis ile anlaşarak İlhan Tepeli'nin yanında çalışmaya başlıyor. Kaan'ın amacı, babasını öldürenleri bulup Halka örgütünü çökertmek ve kendisini hapse yollayanlardan intikam almak olarak görülüyor. Kaan, polise asla güvenmeyip sadece annesi Hümeyra'ya güveniyor. Halka Kaan karakteri ile farklı bir boyut kazanıyor. İstanbul doğumlu olan oyuncu, Kayıp dizisinde rol alarak oyunculuk hayatına başladı. Ulan İstanbul ile dikkat çeken Kaan Yıldırım Adı Mutluluk, Kalbim Yangın Yeri, Klavye Delikanlıları ve İnsanlık Suçu ile birbirinden farklı karakterlere hayat verdi. Kaan Yıldırım, son olarak Hekimoğlu dizisinde rol aldı. Müjde Akay (Hande Erçel) Mafya babası İskender'in kızı Müjde, dizide başına buyruk ve kafasına eseni yapan bir karakter olarak yer alıyor. Babası, kızını her ne kadar kendi işlerinden uzak tutmaya çalışsa da, Müjde kendini kanıtlamak için her yolu deniyor. İrem'e sinir olduğu için onunla bir rekabete girerken Cihangir'e yaklaşıyor ve sonucunda ona aşık oluyor. Cihangir'e olan aşkı, onun işte de yükselmesine neden oluyor.

İlk önemli rolünü Çalıkuşu dizisinde canlandıran Hande Erçel, Çılgın Dershane Üniversite filmi ile kendini kanıtladı. Güneşin Kızları dizisi ile yıldızı iyice parlayan oyuncu, Hayat Ağacı ve Siyah İnci adlı yapımlarda da rol aldı. Hande Erçel Halka dizisindeki karakteri ile başarısını katladı ve sektörün aranan isimlerinden biri olmayı başardı. İrem (Dilan Telkök) İrem, Cihangir'in nişanlısı. Onunla inişli çıkışlı bir ilişki yaşıyor. İrem, Cihangir'in babasının yasa dışı işlerini bırakması için onun üzerinde baskı kuruyor. Bu durum, Cihangir'in kendisinden uzaklaşmasına neden olsa da onu tekrar kazanmak için elinden geleni yapıyor. Sakarya doğumlu Dilan Telkök, Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisi ile sektöre adım attı. Halka'da İrem karakteri ile dikkat çeken oyuncu, Neredesin Birader ve Evlat Kokusu dizilerinde de rol aldı. Bahar Berkes (Hazal Subaşı) Öksüz ve yetim bir polis memuru olan Bahar, idealist bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Polisin örgütte bulunan ajanı Kaan'a aşık olan Bahar, Cemal Sandıkçı'nın da en önemli yardımcısı olarak çok seviliyor.

İzmir doğumlu oyuncu, Miss Turkey yarışmasında 3. olduktan sonra Adını Sen Koy dizisi ile ilk oyunculuk performansını sergiledi. Halka Bahar karakterinden sonra Çukur dizisinde rol almaya başladı. Cemal Sandıkçı (Ahmet Mümtaz Taylan) Deneyimli polis amiri Cemal Sandıkçı, Halka örgütünü ortaya çıkarmaya çalışıyor. Hamlelerini hesaplayarak hareket eden Cemal Sandıkçı, vefakâr bir karakter. Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan Hayat Şarkısı, Hayat Sırları, İşler Güçler, Leyla ile Mecnun, Alef gibi dizilerde rol almıştı. Ünlü oyuncu son olarak Arıza dizisinin kadrosuna dahil oldu. Hümeyra Karabulut (Nazan Kesal) Mafya babası Eren Karabulut ile evli olan Hümeyra, eşinin işlerinden ayrılıp bir süre kendini oğlu Kaan'ı yetiştirmeye adıyor. Oğlu haksız yere hapse girip çıktıktan sonra işler değişiyor. Kaan'ın gerçekleri öğrenmesi ile birlikte ona yardım etmeye başlıyor. Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Nazan Kesal İklimler, Saç ve Daire filmleri ile En İyi Yardımcı Kadın ve En İyi Kadın oyuncu ödüllerini aldı. Bir Zamanlar Çukurova, Hicran Yarası, Aşk ve Ceza, Çocuk gibi dizilerdeki performanslarıyla seyircinin beğenisini kazanmayı başardı.