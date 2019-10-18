Sonbaharda sağlık veren 6 önemli besin

Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, sonbaharda tüketilmesi gereken 6 önemli besini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

BALIK



Balık kaliteli bir protein kaynağı. Aynı zamanda içerisindeki vitaminler bağışıklığın güçlenmesine yardımcı oluyor. Kaliteli yağ asidi olan Omega 3'ten zengin olması sayesinde kalbi koruyor, kötü kolesterolün (LDL) düşmesini sağlıyor. Haftada iki üç gün balık yemeyi ihmal etmeyin. Ancak balığı kızartma değil; ızgara, fırın ya da buğulama olarak hazırlayın.

MANTAR



Hem tek başına hem de et yemeklerinin yanında tüketilebilecek olan mantar; bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olurken tok tutucu özelliğiyle zayıflama diyeti yapanların da rahatlıkla yiyebileceği bir yiyecek. Ayrıca D vitamini içeren az sayıdaki besinlerden biri. C vitamini, biotin, fosfor ve bakır gibi vitamin ve mineraller de içeren mantar kısa süreli, suyunu kaybetmeden pişirildiğinde vücut için daha etkili.

ISPANAK



Mevsim geçişlerinde sebzeler ne kadar çeşitlenir, ne kadar renklenirse vücuda giren vitamin ve mineral çeşitliliği de o denli artıyor. Yeşil yapraklı sebze dendiğinde çoğunlukla ilk aklımıza gelen ıspanak kalsiyum, magnezyum, selenyum, E vitamini ve C vitamini içeriği sayesinde hastalıklardan koruyor. Ancak ıspanağı besin değerini kaybetmemesi için uzun süreli pişirmeyin.