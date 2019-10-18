YEMEK

Sonbaharda sağlık veren 6 önemli besin

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 18.10.2019 09:39 | Son Güncelleme

Havaların soğuduğu, mevsim geçişinin etkileriyle yorgunluk ve halsizliğin iyiden iyiye hissedildiği bugünlerde vücut direncini yüksek tutmak büyük önem taşıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, hastalıklara kolayca davetiye çıkaran sonbaharda bağışıklığı güçlendirmek için çok güçlü besinler olduğunu belirterek, bu besinlere sofralarda mutlaka yer verilmesi gerektiğini söylüyor.

Sonbaharda sağlık veren 6 önemli besin

Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, sonbaharda tüketilmesi gereken 6 önemli besini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

BALIK
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Balık kaliteli bir protein kaynağı. Aynı zamanda içerisindeki vitaminler bağışıklığın güçlenmesine yardımcı oluyor. Kaliteli yağ asidi olan Omega 3'ten zengin olması sayesinde kalbi koruyor, kötü kolesterolün (LDL) düşmesini sağlıyor. Haftada iki üç gün balık yemeyi ihmal etmeyin. Ancak balığı kızartma değil; ızgara, fırın ya da buğulama olarak hazırlayın.

MANTAR
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Hem tek başına hem de et yemeklerinin yanında tüketilebilecek olan mantar; bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olurken tok tutucu özelliğiyle zayıflama diyeti yapanların da rahatlıkla yiyebileceği bir yiyecek. Ayrıca D vitamini içeren az sayıdaki besinlerden biri. C vitamini, biotin, fosfor ve bakır gibi vitamin ve mineraller de içeren mantar kısa süreli, suyunu kaybetmeden pişirildiğinde vücut için daha etkili.

ISPANAK
ıspanak
Mevsim geçişlerinde sebzeler ne kadar çeşitlenir, ne kadar renklenirse vücuda giren vitamin ve mineral çeşitliliği de o denli artıyor. Yeşil yapraklı sebze dendiğinde çoğunlukla ilk aklımıza gelen ıspanak kalsiyum, magnezyum, selenyum, E vitamini ve C vitamini içeriği sayesinde hastalıklardan koruyor. Ancak ıspanağı besin değerini kaybetmemesi için uzun süreli pişirmeyin.

PIRASA
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Soğan, sarımsak ailesinden olan pırasa; A, C, K vitaminleri, selenyum, demir ve potasyum mineralleri içeren bir sebze olması sayesinde bağışıklığı güçlendiriyor, prostat, mide, kolon kanseri başta olmak üzere birçok kansere karşı koruyor. İyi bir posa kaynağı olması zayıflamaya da yardımcı oluyor. Özellikle hafif akşam yemeği alternatifi olarak pırasayı, sonbahar ve kış aylarında sık sık tüketmenizde fayda var. Ancak gaz, şişkinlik gibi sorunlara yol açabileceğinden özellikle hassasiyeti olan kişilerin temkinli olması gerekiyor.

ELMA
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Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz “Pektin içeriği sayesinde insülin salınımı ve kolesterol üzerinde olumlu etkileri olan elma bağışıklık sistemini güçlendiriyor, tok tutuyor ve kan şekerinin dengelenmesine yardımcı oluyor. Bu nedenle günde bir porsiyon yani bir adet orta boy elma tüketmek son derece faydalı” diyor.

FINDIK, CEVİZ,BADEM

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Fındık, ceviz, badem günde bir avuç tüketildiğinde hem bağışıklığı güçlendiren hem kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltan hem de hafızayı kuvvetlendiren kuruyemişler. Ancak kavrulmuş değil çiğ olmasına dikkat edilmeli ve günlük tüketimi yaklaşık bir avucu geçmemeli.

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Anahtar Kelimeler:
sağlık ve beslenme sonbahar besinleri gıda bilinci

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