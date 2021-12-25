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SONDAKİKA | Beşiktaş'ta Fikret Orman hakkında ihraç istemi! Oy çokluğu ile kabul edildi

25.12.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Beşiktaş'ın başlayan genel kurulunda eski başkan Fikret Orman ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Fikret Orman'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesi yönündeki önerge, oy çokluğu ile kabul edildi. İşte son dakika haberinin detayları...

SONDAKİKA | Beşiktaş'ta Fikret Orman hakkında ihraç istemi! Oy çokluğu ile kabul edildi

Son dakika haberi: Beşiktaş Kulübü'nün 2019 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda Fikret Orman'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi yönündeki önerge, oy çokluğu ile kabul edildi.

İDARİ VE MALİ GENEL KURUL BAŞLADI

Beşiktaş Kulübü’nün 2019 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu, Akatlar Spor Salonu’nda başladı. Genel kurula Başkan Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu tam kadro olarak katılırken, Kongre Divan Başkanlığı’na Engin Baltacı seçildi. Beşiktaş Yönetimi’nin önerdiği isim olan Engil Baltacı, kongre üyelerinin çoğunluğunun oyunu aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından genel kurul başladı.

FİKRET ORMAN HAKKINDA İHRAÇ İSTEMİ

Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevki için 114 imzalı dilekçe divan kuruluna verildi. Fikret Orman'ın ihracı istemiyle disipline sevk edilmesi yönündeki önerge, oy çokluğu ile kabul edildi.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
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