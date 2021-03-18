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Songül Karlı'dan imaj değişikliği! Beğeni yağdı

18.03.2021 09:07 | Son Güncelleme:
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Songül Karlı'dan imaj değişikliği! Beğeni yağdı

Eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığı için evine haciz gelen ve çok zor günler geçiren Songül Karlı, ekranlara geri dönmek için çalışırken bir yandan da imajıyla oynadı. Karlı'nın paylaşımı gündem oldu.

Sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla magazin gündeminden düşmeyen Songül Karlı, imaj değişikliğine gitti.

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Karlı yeni halini paylaşarak "O zaman yeni imaj yeni enerji" notuyla yaptığı paylaşımla beğeni topladı. Kaşlarını ve saçlarının rengini bir tık değiştiren Karlı'ya bazı takipçileri ise "Hangi yeni imaj", 'Nerede yeni imaj?' diye sordu.

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Bir mekan çıkışı kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet eden Songül Karlı, yeni bir proje ile ekranlara geri döneceğinin müjdesini vermişti.

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Songül Karlı
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Sende cidden ne yapacağını şaşırdın, biraz yardım al bence...
Şuna bak bebek gibi. Ben buna 30 yıl bakarım yeminle

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