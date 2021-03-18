Songül Karlı'dan imaj değişikliği! Beğeni yağdı

Sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla magazin gündeminden düşmeyen Songül Karlı, imaj değişikliğine gitti.

Karlı yeni halini paylaşarak "O zaman yeni imaj yeni enerji" notuyla yaptığı paylaşımla beğeni topladı. Kaşlarını ve saçlarının rengini bir tık değiştiren Karlı'ya bazı takipçileri ise "Hangi yeni imaj", 'Nerede yeni imaj?' diye sordu.

Bir mekan çıkışı kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet eden Songül Karlı, yeni bir proje ile ekranlara geri döneceğinin müjdesini vermişti.



