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Songül Karlı, derin göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle paylaştı

20.10.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Songül Karlı, Instagram hesabından yaptığı dikkat çeken paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Demet Akalın’ın ayrıldığı Gelinim Mutfakta programının yeni sunucusu olan Songül Karlı, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla yine adından söz ettirdi.

Songül Karlı, derin göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle paylaştı

Songül Karlı, sosyal medya hesaplarından yaptığı cüretkâr pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Kanal D’de yayınlanan Gelinim Mutfakta programında Demet Akalın’dan boşalan sunuculuk koltuğunu devir alan Songül Karlı, sosyal medya paylaşımlarına hız verdi.

sonka

Kırmızı derin göğüs dekolteli elbisesiyle verdiği makyaj aynasındaki pozuyla hayranlarından tam not alan Songül Karlı’nın fotoğrafını çok kısa sürece on binlerce beğeni yağdırdı. Son dönemde sık sık kırmızı rengi tercih eden şarkıcıya takipçileri “sana kırmızı çok yakışıyor”, “kırmızıdan vazgeçemiyor” gibi yorumlarda bulundu.

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Songül Karlı Instagram
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