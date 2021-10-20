Songül Karlı, derin göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle paylaştı

Songül Karlı, sosyal medya hesaplarından yaptığı cüretkâr pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Kanal D’de yayınlanan Gelinim Mutfakta programında Demet Akalın’dan boşalan sunuculuk koltuğunu devir alan Songül Karlı, sosyal medya paylaşımlarına hız verdi.

Kırmızı derin göğüs dekolteli elbisesiyle verdiği makyaj aynasındaki pozuyla hayranlarından tam not alan Songül Karlı’nın fotoğrafını çok kısa sürece on binlerce beğeni yağdırdı. Son dönemde sık sık kırmızı rengi tercih eden şarkıcıya takipçileri “sana kırmızı çok yakışıyor”, “kırmızıdan vazgeçemiyor” gibi yorumlarda bulundu.

