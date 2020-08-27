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Songül Karlı Müge Anlı'ya katılacak mı? Songül Karlı Müge Anlı'ya ne zaman katılacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2020 16:10 | Son Güncelleme

Son günlerde yaptığı açıklamaları ve bikinili fotoğraflarıyla gündemden düşmeyen Songül Karlı eski eşi Metin Yüncü'nün yaptığı açıklamalardan dolayı suç duyurunda bulundu. Eski eşinin iftira attığını savunan Songül Karlı, Müge Anlı'nın sunduğu programa katılacağını açıklamıştı. Songül Karlı Müge Anlı'ya ne zaman çıkacak merak ediliyor. Peki Songül Karlı Müge Anlı'ya katılacak mı? İşte detaylar..

Songül Karlı Müge Anlı'ya katılacak mı? Songül Karlı Müge Anlı'ya ne zaman katılacak?

Müge Anlı'nın programına katılacağını açıklayan Songül Karlı Müge Anlı'ya katılacak mı merak ediliyor. Songül Karlı son günlerde verdiği pozlarla ve eşinin yaptığı açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Magazin sayfalarında boy boy bikinili fotoğrafları ile gündem olan Songül Karlı, eski eşi Metin Yüncü ile arasındaki tartışmalar devam ediyor. Eski eşi hakkında suç duyurusunda bulunan Songül Karlı Müge Anlı'nın programına ne zaman çıkacak? İşte son dakika Songül Karlı Müge Anlı bilgileri...

songül karlı..

SONGÜL KARLI MÜGE ANLI'YA NE ZAMAN KATILACAK?

Estetik ameliyatları ve bikinili fotoğraflarıyla magazin gündeminden düşmeyen türkücü Songül Karlı, üç yıl önce boşandığı eski eşi Metin Yüncü tarafından 20 milyon TL'lik dolandırıldığı iddia edilmişti. Metin Yüncü'nün açıklamalarına tepki veren Songün Karlı, Müge Anlı'nın her sabah canlı yayın yaptığı programına katılacağını açıklamıştı. Müge Anlı'nın programa bu hafta itibari ile başlamasının ardından Songül Karlı Müge Anlı'nın programına ne zaman katılacak merak ediliyor. 2012 yılında canlı yayında Metin Yüncü ile evlenen Songül Karlı, kendisini dolandırdığını iddia ettiği eski eşinden geçtiğimiz yıllarda olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Müge Anlı'nın programına başlamasının ardından Songül karlı, Müge Anlı'ya katılmak için gün sayıyor.

uğur

Eski eşi hakkında ve eski program arkadaşı Uğur Arslan hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulunan Songül Karlı 2. Sayfa programında olay açıklamalar yaptı. "Ben o adamlarla ne yapmışım. Geçen her günüme acıyorum. Yalnızlık ne kadar da güzel bir şeymiş" diyen Songül Karlı, "Metin Yüncü asla karşıma çıkmasın. 20 milyonumu ben alamazsam, Allah alacak. Ben inanıyorum…" dedi.

SONGÜL KARLI'DAN METİN YÜNCÜ AÇIKLAMASI

İşte Songül Karlı'nın o açıklaması;

Ben geçmişte kimsenin ekmeğiyle oynamadım. Kimin kime gücü yeterse… iş öyle yürüyor. Uğur benden ayrılıp, Seda Sayan ile program yapınca kızmadım. Yapımcılar arası ‘Seda Hanım böyle bir teklif getirdi’ dediler. Ama o program için ben emek verdim. Benim çabaladığım programda Uğur kendini yürüttü… Ben düğünümü de o programda yapmak istemedim. 10 günde bir ayrılan kadın neden canlı yayında evlensin ki? Ben yapımcıları, onları bunları hepsini Allah’a havale ettim. O program olmasaydı Metin Yüncü ile evlenmezdim. O canlı yayındaki nikahtan herkes karlı çıktı bir ben zararlı çıktım. Bir adamın haydut hırsız olmaması… Eşine, çocuğuna başkasının parasını yedirmemesi ne kadar güzel bir şey. Eski eşlerime bakıyorum da, çok güzel yaşıyorlar. Kaç aileye baktım bakın… Bir erkek bir kadını dövmemeli… Gücüne yakışmaz. Ama bir kadın da konuşurken erkeği o noktaya getirmemeli. Bizim kadınlarımız da artık eskisi gibi değil, susmuyorlar. Küfür ediyorlar. Aradaki o saygıyı yitirmemek lazım. Ben de şiddet gördüm. O bana vurdu, ben de ona vurdum. Bizim durum başkaydı ‘çocuk yapmıyorum’ diye benim üstüme geldi. Ben ne yaptım? Küfür mü ettim? Hayır… Bazıları hırçın yaşamayı seviyor. Bazıları ben ona küfür edeyim, o bana küfür etsin…. Ben gideyim eve gelmeyeyim, gelince kadın beni beklesin şeklinde yaşamayı seviyor… İnsanlar zannediyorlar ki, ben sürekli estetikçideyim. 2-3 senedir botoks bile yaptırmıyorum. Ayrılık bana çok yaradı. Bir kız grubumuz var. Bir gün hamam… Bir gün sinema… Bir gün çay kahve… Ay ben kendime neler yapmışım. Bir Allah’ın kulu da çıkıp ‘al bu çay da benden olsun’ demedi. Vallahi… billahi… tillahi… bende bir ekmeği yoktur. 5 sene evli kaldık, 3 senesi eve almadım. Bende bir ekmeği yoktur…15 kez kapıdan eşyalarını tekmeleyip attığımı biliyorum. Yüncü asla karşıma çıkmasın. 20 milyonumu ben alamazsam, Allah alacak. Ben inanıyorum… Onun bende bir lirası yok. Peki o inanıyor mu? O para ailesinden, eşinden, çocuğundan çıkmayacak? Benim hayatımda bir şey bitince resetlerim ve biter. En köy köy gezip konser verdim, kazandım. Benim hayatımda hiç bir adama ev, araba aldırdığım olmadı… Giderken beni sıfırlayarak gitti. Benim hala evimde masam yok. Adam benim arabamı satmış, gitmiş. Evime kaç kez haciz geldi? Beni kandırdığı isim kullanarak aldığı paralar var… Bakan dedi, MİT dedi, o dedi, bu dedi… Ben bakan diye baldızının kocasıyla konuşuyormuşum meğerse…


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