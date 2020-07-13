MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Songül Karlı'nın bikini kazası! Sudan çıkarken...

Songül Karlı'nın bikini kazası! Sudan çıkarken...

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2020 10:35 | Son Güncelleme

Pareosunu çıkarıp denize giren ünlü şarkıcı Songül Karlı, sudan çıktığında bikinisinin kaydığını fark etmedi ve bir süre o şekilde dolaştı.

Songül Karlı'nın bikini kazası! Sudan çıkarken...

Koronavirüs salgını nedeniyle şehirler arası ulaşım kısıtlamasının kalkması sonucu ünlü isimler de tatil beldelerine gitmeye başladı. Televizyon ve müzik dünyasının popüler simaları, tatillerinden kesitleri de sosyal medya hesaplarından paylaştı

5f0c020f0f2544329406b1ec

BİKİNİ KAZASI!

Songül Karlı, Bodrum’dan sonra tatile Çeşme’de devam ediyor. Karlı önceki gün Zigana Otel’in iskelesindeydi.

UçanKuş'un haberine göre, pareosunu çıkarıp denize giren Karlı, sudan çıktığında bikinisinin kaydığını fark etmedi ve bir süre o şekilde dolaştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
'Fiziksel ve psikolojik acılar yaşadım' 'Fiziksel ve psikolojik acılar yaşadım'
Sakar Şakir nerede ve ne zaman çekildi?Sakar Şakir nerede ve ne zaman çekildi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Ayasofya kararıyla ilgili ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Ayasofya kararıyla ilgili ilk açıklama

Davutoğlu'ndan Ayasofya kararıyla ilgili dikkat çeken sözler

Davutoğlu'ndan Ayasofya kararıyla ilgili dikkat çeken sözler

Survivor'da elenen isim belli oldu! İşte finale kalan yarışmacılar

Survivor'da elenen isim belli oldu! İşte finale kalan yarışmacılar

12 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

12 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Komşu ayaklandı! Halk sokaklara indi, istifa çağrıları

Komşu ayaklandı! Halk sokaklara indi, istifa çağrıları

Korkutan koronavirüs açıklaması! Rekor artış

Korkutan koronavirüs açıklaması! Rekor artış

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Demet Akalın'ın dinlemeye giden Alişan'a büyük şok! Hesap gelince mekanla tartıştı

Demet Akalın'ın dinlemeye giden Alişan'a büyük şok! Hesap gelince mekanla tartıştı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Hiçbir pişti bu kadar acı olmamıştı

Hiçbir pişti bu kadar acı olmamıştı

Kilolu yakalanınca hastalığını itiraf etti!

Kilolu yakalanınca hastalığını itiraf etti!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bi rahat birakın su bizim gibi olan ama kendini ünlü salan kitleyi...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bergüzar Korel: Kaygı dolu hamilelik yaşadım

'Fiziksel ve psikolojik acılar yaşadım'

Elvis Presley'nin torunu intihar etti

Efsane ismin torunu intihar etti!

Yıldız Tilbe Ayasofya açıklaması yaptı! Twitter'dan paylaştı

Yıldız Tilbe Ayasofya açıklaması yaptı! Twitter'dan paylaştı

Charlize Theron ve Chrissy Teigen'dan Gaziantep baklavasına övgü

Baklava aşkı! Gaziantep'i övdüler...

Survivor finalistleri özel jetle İstanbul'a geliyor! Acun Ilıcalı uçaktan canlı yayın yaptı!

İzole hayat bitti! Cemal Can'ın maske şaşkınlığı

Survivor'dan elenen Berkan için Acun Ilıcalı'dan duygusal konuşma: Bir gün canım çok sıkılırsa seni arayacağım

Acun'u duygulandıran veda: Bir gün canım çok sıkılırsa seni arayacağım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.