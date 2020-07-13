Songül Karlı'nın bikini kazası! Sudan çıkarken...

Koronavirüs salgını nedeniyle şehirler arası ulaşım kısıtlamasının kalkması sonucu ünlü isimler de tatil beldelerine gitmeye başladı. Televizyon ve müzik dünyasının popüler simaları, tatillerinden kesitleri de sosyal medya hesaplarından paylaştı

BİKİNİ KAZASI!

Songül Karlı, Bodrum’dan sonra tatile Çeşme’de devam ediyor. Karlı önceki gün Zigana Otel’in iskelesindeydi.

UçanKuş'un haberine göre, pareosunu çıkarıp denize giren Karlı, sudan çıktığında bikinisinin kaydığını fark etmedi ve bir süre o şekilde dolaştı.

