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Songül Karlı'nın dekolteli pozuna yorum yağdı: Bu sen misin?

19.08.2021 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptırdığı estetik operasyonlarla gündemden düşmeyen ünlü türkücü Songül Karlı, kırmızı ruju, siyah kombiniyle sosyal medyayı kasıp kavurdu. Songül Karlı'ya yine takipçileri "Bu sen misin?" yorumlarında bulundu.

Songül Karlı'nın dekolteli pozuna yorum yağdı: Bu sen misin?

Songül Karlı'nın son paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Eski eşi ile yaşadığı sorunlar yüzünden sık sık gündem olan Songül Karlı, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

47 yaşındaki türkücü Songül Karlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hayranlarını her gün şaşırtmaya devam ediyor. Yaptırdığı estetik operasyonlarla gündemden düşmeyen ünlü türkücü Songül Karlı kırmızı ruju, siyah kombiniyle dikkat çekmeyi yine başardı.

Karlı'nın takipçileri fotoğraftaki fazla filtreye ve estetiklere hayret etti. Karlı'nın takipçileri "Bu sen misin?" yorumlarında bulundu.

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Songül Karlı'nın düzgün fiziği ise tam not aldı hayranlarından.

Karlı, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozları için 14 yaşındaki oğlunun "Hep bir yerlerin konuşuluyor anne" diyerek kendisine tepki gösterdiğini söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Songül Karlı
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