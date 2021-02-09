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Songül Karlı'nın göğüs ucu belli olunca... Sosyal medyayı salladı

09.02.2021 09:15 | Son Güncelleme:
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Songül Karlı'nın göğüs ucu belli olunca... Sosyal medyayı salladı

Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Songül Karlı eski eşi tarafından dolandırıldıktan sonra gündem olmuştu. Songül Karlı spor yaparken sütyen giymeyince olanlar oldu.

Sütyensiz spor yaptığı anları paylaşan Songül Karlı gündeme bomba gibi düştü. Ünlü türkücü Songül Karlı sosyal medyayı sık kullanan ünlülerin başında geliyor. Zaman zaman yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin dikkatini çeken Karlı eski eşi tarafından dolandırılınca zor günler yaşamıştı.

Yaza fit girmek isteyen ünlü şarkıcı Songül Karlı, şimdiden spora başladı. Sosyal medya hesabından spor yaptığı anları paylaşan Karlı'nın sütyensiz pozundaki göğüs ucu detayı dikkatlerden kaçmadı.

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Gündeme bomba gibi düşen Songül Karlı daha önce yaptığı açıklamada estetik iddialarını kabul etmemiş ve 'Sadece göğüslerimi küçülttüm' demişti.

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SONGÜL KARLI KAÇ YAŞINDA?

Sık sık cesur pozlarıyla gündem olan Songül Karlı kaç yaşında merak ediliyor. Songül Karlı 47 yaşında ve bir oğlu var.

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