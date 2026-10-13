Selçuk Yöntem'den Kim Milyoner Olmak İster itirafı: Yarışmacıları eleştiriyordum

"Deli Yürek", “Kurtlar Vadisi”, "Aşk-ı Memnu", “Bugünün Saraylısı” gibi yapımlarda rol alan Selçuk Yöntem, Ceyda Düvenci'nin sunduğu “Bambaşka Sohbetler” programına konuk oldu.

Bir dönem Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını sunan usta oyuncu "Şimdi değişik bir psikoloji. Ben oradaki yarışmacıları hep eleştiriyordum. Ya niye hislerinize güvenmiyorsunuz? Niye? Bak o tam onu diyecektin değiştirdin bunu yaptın. Biraz hislerinize güvenin ya. Bu bir bütündür. Yani hepsini kafanızdan geçirin. Gerçeği de işte jokeri de şunu his" dedi.

Bu şekilde düşündüğü için rahatsız hisseden Yöntem; yapım ekibiyle konuşarak kendisinin yarıştırılmasını istemiş. Usta oyuncu yarışmacıların hislerini anlamak için bu sefer sunucu değil yarışmacı için koltuğu oturduğunu da ilk kez anlattı.

"KENDİ ARAMIZDA ÇEKİM YAPTIK"

Selçuk Yöntem bu durumu şöyle anlattı:



"Fazla yükleniyorum beni yarıştırın dedim. Kendi aramızda çekim yaptık, kimse izlemedi. Bu bir anı. Şöyle o zaman 1 milyon liraydı. 250.000'lik soruya geldim. Onu bilirsem 1 milyonluk soru açılacak. Bilmiyorum sorunun cevabı ama içimden bir his A diyor. Yani şakasına bize bir psikolojiyi önlemek için ben bunu yapıyorum. Eleştirdiğim yarışmacıdaki eleştirdiğim şeyi yaptım. Hissettiğimi söylemedim. Çekildim. Sanki para varmış gibi ortada."