Songül Karlı yaşadıklarını anlattı! "Yanımda Sağlık Bakanı var deyip..."

Estetikleriyle son dönemde gündeme gelen Songül Karlı eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını iddia etti. Öyle ki şarkıcı parasını almak için Müge Anlı'ya bile çıkmayı düşündü. Songül Karlı dava süreci devam ederken mahkemede eski eşiyle yüzleşti. Karlı eski eşinin iddiaları yalanlamasıyla şoke oldu.

Söylemezsem Olmaz'a katılan Songül Karlı şunları söyledi:

"En büyük şok şuydu, savunmasında ben MİT'te çalışmıyorum vs... Ben her gün bu adamla yaşadım her gün telefonda dinledim. Bavul hazırladım Ankara'ya gönderdim altı sene böyle yaşadım çıktı 'Ben MİT'te çalışmadım' dedi. O kadar zeki bir adam var ki karşınızda. Yanımda Sağlık Bakanı var deyip telefonla konuşturan adama nasıl inanmazsın? Meğer yanındaki adamlar enişteleriymiş. Burada ailece dolandırıcılık var."

"PARAM ÇOK FAZLA OLDUĞU İÇİN..."

Parasının yendiğini söyleyen Songül Karlı "Ben sadece annesinden eniştesine herkesin bildiğini söylüyorum. Ben senet ödüyorum hâlâ. Şimdi neredeyse anasını kabul etmeyecek. FOX'ta çalışırken ben bana 10 bin dolar göndermiş sözde. Ben FOX'ta çalışırken 'Bana para göndermeyin' diyordum param çok fazla olduğu için" dedi.