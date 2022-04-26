Songül Karlı dolandırıldığı eski eşiyle mahkemede yüzleşti! "MİT başkanı ile çalıştığını söyledi"

Estetikleriyle ve cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Songül Karlı dolandırıldığı eski eşi Metin Yüncü ile mahkemede yüzleşti. Metin Yüncü ve 2 sanığın yargılandığı davada Karlı, "Sanık, küçük yaştan beri sanatçı olarak yapmış olduğum birikimlerimi beni dolandırarak benden aldı" dedi.

Songül Karlı ve tutuksuz sanık Metin Yüncü'nün katıldığı duruşmada eski eş iddiaları kabul etmedi.

Duruşmadaki savunmasında tutuksuz sanık Metin Yüncü, "Ben Songül Karlı'ya kesinlikle MİT'te tanıdığım var şeklinde herhangi bir şey demedim. Karlı'ya ait olan arsayı o dönemde onun da ekonomik sıkıntıları olduğu için satmaya karar verdik. Songül arsanın satışı için vekaletname verildiğini biliyordu" dedi.

Songül Karlı ile tanıştığında emlak işi yaptığını söyleyen sanık Yüncü, "Songül ile evlenmeden önce arsa ve emlak işi yapan bir şirkette yönetici pozisyonunda çalışıyordum. Ekonomik durumum çok iyiydi. Sultanbeyli'deki arsayı satın alan kişiyi tanımıyorum. Arsayı satan kişi Sezai Demiroğlu'dur" diye konuştu.

"HİÇBİR ŞEYİ KABUL ETMEDİ"

Sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyen Songül Karlı bu açıklamaları kabul etmedi. Karlı "Sanığın söylediği hiçbir şeyi kabul etmiyorum. Ben çocuğumun geleceği için mal birikimi yaptım bir adama yedirmem. Benim burada ne işim var. Sanık benimle evlenmeden önce Konya'da MİT başkanı ile çalıştığını söyledi. Olay günü sanık beni arayarak Sezai'nin beni Kavacık'ta beklediğini söyledi. Ben notere gittiğimde vekaletname hazırdı. Adımı soyadımı yazdım ve imzaladım. Ancak daha sonra verdiği vekaletnamenin satış yetkisini kapsadığını arsa satılınca öğrendim. Küçük yaştan beri sanatçı olarak yapmış olduğum birikimlerimi beni dolandırarak benden aldı" dedi.

Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi ve duruşma savcısının mütalaasını hazırlaması için duruşmayı erteledi.



