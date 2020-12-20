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Songül Karlı'yı dolandıran eski eşi gözaltına alındı! Songül Karlı bakın ne dedi!

20.12.2020 07:44 | Son Güncelleme:
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Songül Karlı'yı dolandıran eski eşi gözaltına alındı! Songül Karlı bakın ne dedi!

Eski eşi tarafından dolandırılan ve Müge Anlı'yı çıkmak istediğini her fırsatta söyleyen Songül Karlı çıkan haberlerin ardından açıklama yaptı. Şarkıcı Songül Karlı 'Hukuka inanıyorum' dedi.

Şarkıcı Songül Karlı son dönemde sık sık eski eşi yüzünden Müge Anlı'ya çıkacağını söylüyordu. Songül Karlı 5 yıl evli kaldığı ve 2017 yılında boşandığı eşi Metin Yüncü tarafından yaklaşık 100 milyon lira dolandırıldığını iddia etmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Songül Karlı'nın iddiaları üzerine inceleme başlattı. Polis ekipleri Karlı'nın eski eşi Metin Yüncü'nün de olduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.

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'PARAMI İSTİYORUM'

Gözaltıların gündeme gelmesinin ardından avukatıyla bir açıklama yapan Songül Karlı "Hukuka inanıyorum" dedi. Karlı açıklamasında "Benim hayatımı kabusa çevirdiler. 4 yıldır uğraşıyorum bizim 1 liramıza kadar götüren insanlar var. Ailece bu durumu bilip kimse bizi aramadı. Arsamın paramın bana döneceğine inanıyorum. Ben kendi paramı istiyorum. Benim paramı bana geri verin... Ben köy köy gezdim bu paraları kazanmak için... Bu cinayetten farksız bir şey. Benim paramı bana getireceksiniz" dedi.

Karlı açıklamasının devamında sözü avukatına bıraktı. Songül Karlı'nın avukatı "Çok profesyonel ve organize bir örgütle karşı karşıyayız. Gizlilik kararı var ancak bir Songül Hanım'dan alınan paralar ve malların bir şekilde iade olacağına inanıyoruz.


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