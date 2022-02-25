MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Songül Öden 'Ukraynalı kadın mültecileri kabul edelim' sözleriyle çılgına döndü

Songül Öden 'Ukraynalı kadın mültecileri kabul edelim' sözleriyle çılgına döndü

25.02.2022 07:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna-Rusya savaşı sürerken yapılan bazı yorumlar şoke ediyor. Oyuncu Songül Öden de bu yorumlar arasında yer alan 'Ukraynalı kadın mültecileri kabul edelim' sözlerini duyunca çılgına döndü. Oyuncu Songül Öden, paylaşımlara sessiz kalmadı.

Songül Öden 'Ukraynalı kadın mültecileri kabul edelim' sözleriyle çılgına döndü

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın ardından sosyal medyada yapılan bazı yorumlar herkesi şoke etti. Bazı Twitter kullanıcıları 'Ukraynalı kadın mültecileri kabul edelim' sözlerini paylaştı. Oyuncu Songül Öden, paylaşımlara sessiz kalmadı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Öden; "Ukraynalı kadın mültecileri kabul edelim, şakalarınızı alıp defolun. Bu espiri yapma telaşınız tiksinti verici... Düşün kadınların yakasından... Savaşın en kırılgan gruplarından biri olan kadının bedeni üzerinden gündem oluşturmanızdan utanç duyuyoruz" diyerek tepki gösterdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karşılıklı aşk itirafı sonrası bomba hareket! Tam 24 yıl sonra...Karşılıklı aşk itirafı sonrası bomba hareket! Tam 24 yıl sonra...
Bomba iddia! "Erkek olmak için ameliyat olmayı bekliyor"Bomba iddia! "Erkek olmak için ameliyat olmayı bekliyor"
Tamamen çıplaktı! Bakın nasıl sansürlediTamamen çıplaktı! Bakın nasıl sansürledi
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Songül Öden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İbn-i Sina'nın binlerce yıllık tarifi! Bıçak gibi kesiyor

İbn-i Sina'nın binlerce yıllık tarifi! Bıçak gibi kesiyor

Genel seferberlik ilan edildi... Ülke dışına çıkmaları yasaklandı!

Genel seferberlik ilan edildi... Ülke dışına çıkmaları yasaklandı!

Biden canlı yayında açıkladı! İşte Rusya ekonomisine uygulanan yeni yaptırımlar

Biden canlı yayında açıkladı! İşte Rusya ekonomisine uygulanan yeni yaptırımlar

Zelenskiy, "Başkente girdiler" diyerek uyardı! "Evinizden çıkmayın"

Zelenskiy, "Başkente girdiler" diyerek uyardı! "Evinizden çıkmayın"

Ne yaptın Arda! Sosyal medyada gündeme oturdu...

Ne yaptın Arda! Sosyal medyada gündeme oturdu...

Korku dolu anlar! Canlı yayındayken bomba patladı

Korku dolu anlar! Canlı yayındayken bomba patladı

İlginizi Çekebilir

Diyet yaparken vitamin ve takviyeler kullanılmalı mı?

Diyet yaparken vitamin ve takviyeler kullanılmalı mı?

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Mom jean modasını sonuna kadar yaşamak isteyenlere...

Mom jean modasını sonuna kadar yaşamak isteyenlere...

İbn-i Sina'nın binlerce yıllık tarifi! Bıçak gibi kesiyor

İbn-i Sina'nın binlerce yıllık tarifi! Bıçak gibi kesiyor

Cinsel hayatınızı bitiriyor! Hayrete düşüren bağlantı

Cinsel hayatınızı bitiriyor! Hayrete düşüren bağlantı

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.