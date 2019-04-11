Sonsuzluk havuzunda poz verdiler! Eleştiri yağmuruna tutuldular: 'İnsanları özendirmeyin'

Tren ya da hareket eden bir arabanın önünde poz veren, tehlikeli selfieler yüzünden yaşamını yitiren insanların haberlerini sıksık okuyoruz. Bu riskli pozlara bir yenisi daha eklendi.

Endonezya'nın Bali adası Ubud Kayon Jungle Resort'ta ttail yapan çift Kelly ve Kody sonsuzluk havuzundan bir fotoğraf paylaştı. Ancak Instagram kullanıcıları ABD'li çifti bu pozu paylaştığına adeta pişman etti.

18 binden fazla yorum alan fotoğraf karesinde Kelly sonsuzluk havuzundan sarkarken eşi sadece kollarından tutuyor görünüyor.

Gelen eleştirilere 'birbirimize duyduğumuz güveni göstermek istedik' deseler de takipçilerinin öfkesinden kurtulamadılar. İşte çifte gelen yorumlardan bazıları: ''Sizi takip eden binlerce çocuk olabilir! Bu yaptığınız özendirici gelebilir. Ne kadar düşüncesizsiniz. Mükkemmel görünme adı altında yaptığınız şey aptalca.''

Neredese 61 bin takipçisi olan çifte gelen bir diğer yorum da şöyleydi: ''Mükemmel bir fotoğraf çekmeye çalışırken birisinin yaralandığı veya öldüğü korkunç haberleri duymaktan bıktım. Sizi şimdi birçok çift taklit etmeye çalışacak. Sorumsuzsunuz ve risk altındasınız.''

Fotoğraf 18 bin 378 kişi tarafından beğenildi.

