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'SONUÇTA DOĞULU' Amedspor maçı sonrası Kocaelispor'un yıldızı Ahmed Oğuz'tan tepki çeken hakem sözleri!

03.09.2024 09:51
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Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Amedspor, TFF 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Kocaelispor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmaya Kocaelispor'un gördüğü 2 kırmızı kart damga vururken Marmara ekibinden maçın hakemi Oğuzhan Aksu'ya tepki vardı. Kocaelisporlu futbolcu Ahmet Oğuz'un maç sonrası 'Bu maça nasıl doğulu hakem atanır?' çıkışı ise büyük tepki çekti!

'SONUÇTA DOĞULU' Amedspor maçı sonrası Kocaelispor'un yıldızı Ahmed Oğuz'tan tepki çeken hakem sözleri!

Mersin doğumlu Oğuzhan Aksu hakkında sosyal medyada yapılan ırkçı yorumların yanı sıra Kocaelispor'un önemli oyuncularından daha önce Gençlerbirliği, Konyaspor formaları da giyen Ahmet Oğuz'un maç sonrasında söylediği sözler gerilime neden oldu.

2 KIRMIZI KART SONRASI ORTALIK KARIŞTI

Maçın 4. dakikasında Kocaelispor kalecisi Gökhan Değirmenci direk kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 15 dakika sonra dakiklar 19'u gösterdiğinde bu kez Muharrem Cihan oyundan atıldı. Hakem Oğuzhan Aksu bu kararlarıyla Kocaelispor taraftarı ve oyuncularının tepkisine maruz kaldı.

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Ersun Yanal yönetimindeki Amedspor, Oktay Aydın ve Adama Traore'nin iki golüyle ligdeki ilk galibiyetini aldı. Kocaelispor'un sağ beki Oğuz Aydın, maç sonrasında yayıncı kuruluş mikrofonlarına şu sözleri söyledi:

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AHMED OĞUZ: 'HAKEM SONUÇTA DOĞULU!'

'Bizim için kolay geçebilecek bir maçtı, erken iki kırmızı kart gördük. Böylesi önemli bir maçta nasıl oluyor da doğulu bir hakem atanabiliyor? Sonuçta doğulu! Ben bunu hakikaten anlamıyorum. İkili diyaloglara bir türlü giremedik, uslüp sıkıntısı var gerçekten üzgünüz. Buraya kazanmaya gelmiştik.

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Anahtar Kelimeler:
Ersun Yanal Kocaelispor amedspor
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