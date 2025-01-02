"Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" demişti! Yeliz Yeşilmen eski eşiyle yeniden barıştı! 'Dişi kurttan büyük kurda...'

Ünlü oyuncu Yeliz Yeşilmen, 2010 yılında nikah masasına oturduğu 2 çocuğunun babası Ali Uğur Akbaş'tan 2021 yılında boşanmıştı. Yeliz Yeşilmen, ayrılığın ardından, "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" demiş ve bu açıklamasıyla uzun süre konuşulmuştu.

Ünlü ismin bu sözleri, o dönem şiddet iddialarını gündeme getirmişti. Sosyal medya hesabında paylaştığı video ile yaşadıklarını anlatmaya çalışan Yeliz Yeşilmen, "Bugün erkeklere sorduğunuz zaman 'her evde şiddet var' derler, kadınlar da bunu sineye çeker. Fiziksel şiddet var, psikolojik şiddet var... Var da var! Benim parkinson annesi babam, yaşlı bir annem var. Benim arkamdaki tek gücüm medyam. Benim üzülmem, ağlamam neden bu kadar ayıp. Kocamı zan altında bırakmak istemiyorum. İstesem daha farklı şeyler söylerdim. Aramda yaşadığım sorunlar var ama Bergen'e bunu yaşatan adamın karaktersizliği ile kocamı bir tutamam. Sinirle ağzımdan başka şeyler çıkmış olabilir ama durup dururken mi çıktı, hayır bir yaşanmışlıkla çıktı" ifadelerini kullanmıştı.

İkili arasındaki sular yavaş yavaş durulurken, Yeliz Yeşilmen'den şaşırtan kareler geldi. Yeşilmen eski eşi Ali Uğur Akbaş ile yeniden barıştığını duyurdu.

NOTU DİKKAT ÇEKTİ



Yeşilmen fotoğraflarına "Hoş geldin 2025 başta sağlık ve huzur, aşk, para getir" notunu düştü. Ünlü ismin eski eşi için yaptırdığı pasta da dikkat çekti.

Pastanın üzerinde ise 'Dişi kurttan büyük kurda. Mutlu yıllar' ifadelerini yer aldı.

YORUM YAĞDI



Ünlü isme; 'Abla sen akıllanmazsın', 'İnşallah mutlu olursun', 'Kadın yuva kadını', 'Bu defa pişman olma inşallah' gibi yorumlar yapıldı.